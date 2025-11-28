به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویه‌را پس از پیروزی ۲ بر یک پرسپولیس مقابل شمس‌آذر قزوین در هفته یازدهم لیگ برتر گفت: سه امتیاز این بازی و کسب دومین پیروزی برای بازی‌های بعدی خیلی مهم است. می‌دانیم بیرون از خانه بازی کردن و گرفتن سه امتیاز خیلی ارزشمند است.

سرمربی پرسپولیس افزود: امیدوارم هواداران از برد امشب خوشحال باشند می‌دانیم در سطحی که باید به آن برسیم، هنوز نرسیدیم. فشار سنگینی را شمس آذر از بالا انجام می‌داد. همین موضوع تعادلی را در نیمه اول ایجاد گرد.

ویه‌را ادامه داد: در چنین دیدارهای سختی مهم این است که پیروزی کسب کنیم و نتایج بهتری کسب کنیم.

او درباره بازی فانتزی چندتن از بازیکنان تیمش در دیدار امشب تصریح کرد: بازیکنانی مثل عمری و اوستون اگر این کار را انجام دهند و جواب بدهد اتفاق خوبی است و ما نمی‌توانیم بازیکن را منع کنیم که انجام ندهد چون گاهی اوقات همین حرکات پاسخ مثبت می‌دهد.

سرمربی پرسپولیس در خصوص غیبت بازیکنانی نظیر بیفوما گفت: هر بازیکنی که در لیست است برای یک مربی مهم است.

او در خصوص تقابل با استقلال در جمعه هفته آینده خاطرنشان کرد: امشب خوشحالیم. درست است فوتبالی که انتظار داشتیم انجام ندادیم و از فردا به بازی دربی فکر می‌کنیم.

اوسمار در پایان درباره شانس قهرمانی پرسپولیس تاکید کرد: از حالا زود است برای قهرمانی صحبت کنیم. ضرب‌المثلی است که می‌گوید خیلی آب باید از زیر این پل باید رد شود و باید بازی به بازی پیش برویم.