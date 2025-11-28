به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم‌های فوتبال شمس‌آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت ۱۶ امروز از هفته یازدهم فصل جاری لیگ برتر در وررشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد که نیمه اول این دیدار با تساوی یک - یک همراه بود. صائب محبی (۲۱) برای میزبان و سروش رفیعی (۹) برای پرسپولیس گلزنی کردند.

ترکیب شمس‌آذر

علیرضا جعفرپور، هومن ربیع‌زاده، محمد نژادمهدی، صائب محبی، فرزین معامله‌گری، داریوش شجاعیان، امیر محمد محکم‌کار، امیرمحمد نسایی، محمدمیلاد سورگی، مهدی ممی‌زاده، مهدی محمدی

ترکیب پرسپولیس:

پیام نیازمند، امید عالیشاه، میلاد محمدی، مرتضی پورعلی گنجی، سروش رفیعی، حسین کنعانی زادگان، میلاد سرلک، علی علیپور، اوستون اورونوف، یعقوب براجعه، محمد عمری

نیمه اول جذاب با موقعیت‌های گل متوالی

شروع بازی با بازی تهاجمی شمس آذر که نیاز مبرم به سه امتیاز این بازی برای بهبود جایگاه خود در جدول دارد شروع شد. میزبان در دقیقه ۶ صاحب موقعیت مسلم گلزنی شد اما پیام نیازمند در دو واکنش متوالی مانع از گلزنی محبی شد.

تنها چند دقیقه پس از این صحنه، سرخ‌ها با استفاده از تعدد نفرات در خط حمله توانستند با نفوذ از جناح راست خلق موقعیت کنند که توپ با اشتباه مدافع شمس آذر در یک رفت و برگشت به سروش رفیعی رسید و این بازیکن با شوت خود گل اول مسابقه را به ثمر برساند.

پس از این گل، شمس آذر با استفاده از پاس‌های عمقی سعی داشت گل تساوی را بزند اما پورعلی‌گنجی و کنعانی زادگان مانع از این امر شدند تا بالاخره این تیم روی ارسال کرنر محکم کار و اشتباه دفاع سرخ‌ها توسط صائب محبی بتوانند گل تساوی را بزنند.

پرسپولیس پس از این گل بار دیگر با هدف قراردادن عمق دفاع شمس آذر توانست توسط اوستون ارونوف تک به تک شود اما شوت آرام او پس از برخورد با جعفرپور به تیر خورد و راهی کرنر شد تا نیمه اول با تساوی یک - یک خاتمه پیدا کند.