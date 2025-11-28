به گزارش خبرنگار مهر، اوسمار ویرا جمعه شب پس از برتری تیمش مقابل شمسآذر قزوین در هفته جاری لیگ برتر، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همانطور که قبل از بازی گفته بودیم، این دیدار برای ما اهمیت زیادی داشت و کسب دو پیروزی پیاپی میتواند مسیر نتایج آیندهمان را هموار کند.
وی افزود: در لیگ ایران بازی بیرون از خانه همیشه سخت است و باید ارزش سه امتیازی را که خارج از خانه میگیریم بدانیم.
ویرا ادامه داد: شمسآذر از ابتدا روی ما پرس شدیدی گذاشت و این موضوع کار ما را در دقایق ابتدایی سخت کرده بود اما بهتدریج تعادل لازم را بین خطوط ایجاد کردیم و توانستیم جریان بازی را در اختیار بگیریم. مهمترین نکته در چنین بازیهای سخت، گرفتن سه امتیاز است؛ حتی اگر فوتبال ایدهآلی که مدنظر داریم ارائه نشود.
سرمربی پرسپولیس درباره برخی حرکات فردی بازیکنانش گفت: زمانهایی پیش میآید که بازیکن حرکت خلاقانه انجام میدهد و نتیجه میگیریم؛ در این حالت همه از او تعریف میکنند اما همین کار ممکن است در بازی دیگری جواب ندهد. ما نمیتوانیم بازیکن را از این حرکات منع کنیم، چون گاهی همین خلاقیت به تیم کمک میکند.
ویرا درباره غیبت برخی بازیکنان پرسپولیس گفت: برای ما فرقی ندارد چه کسی غایب است؛ هر بازیکنی که در تیم حضور دارد مهم است و براساس آن چیزی که با او کار کردهایم رویش حساب میکنیم.
سرمربی سرخها درباره دیدار هفته آینده برابر استقلال افزود: پرسپولیس و استقلال همیشه بازیهای سختی دارند. حالا که این سه امتیاز را گرفتیم از فردا تمرکزمان فقط روی دربی خواهد بود.
شگفتی حضور سه بازیکن قزوینی در پرسپولیس اوسمار ویرا در پاسخ به پرسشی درباره حضور سه بازیکن اهل قزوین در ترکیب تیم گفت: راستش نمیدانستم سه بازیکن اهل قزوین همراه ما هستند. این موضوع نشان میدهد کار مدارس فوتبال و ردههای پایه در قزوین بسیار خوب انجام میشود که چنین استعدادهایی به تیمهای بزرگ کشور میرسند.
