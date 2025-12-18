شکایت استقلال از پرسپولیس رد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رأی کمیته انضباطی در خصوص شکایت باشگاه استقلال تهران از باشگاه پرسپولیس تهران به شرح زیر صادر شد:

شاکی (باشگاه استقلال) در شکایت خود به فحاشی گسترده، پرتاب اشیا و سنگ و ایجاد فضای تهدیدآمیز از سوی بخشی از تماشاگران میزبان (پرسپولیس) در بازی مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۴ از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور، همچنین نقض اصول کلی رفتار حرفه‌ای، ایجاد تنش، درگیری، بی‌نظمی و رفتار تحریک‌آمیز از سوی آقای سرژ اوریه، بازیکن تیم پرسپولیس در پایان مسابقه اشاره کرده است.

پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و توجه به اینکه در خصوص بخش اول شکایت (پرتاب اشیا و فحاشی) پیش‌تر به موجب دادنامه شماره ۱۳۳۷ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۵ بر اساس گزارش مقامات مسابقه، تصمیم متناسب اتخاذ شده و هیچ‌گونه دلیل جدیدی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد، به استناد ماده ۲۵ مقررات انضباطی، قرار رد شکایت در این خصوص صادر می‌شود.

همچنین، در خصوص دیگر شکایت شاکی (رفتار تحریک‌آمیز آقای سرژ اوریه)، با عنایت به دفاعیات طرف شکایت و عدم ارائه ادله اثباتی کافی نسبت به موضوعات ادعایی، به استناد ماده ۹۵ مقررات انضباطی، حکم بر برائت صادر می‌گردد.

رأی صادره ظرف مدت ۷ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید نظرخواهی نزد کمیته استیناف می‌باشد.