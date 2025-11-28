حملات شدید تل آویو به ریف دمشق؛ ۱۰ نفر کشته شدند+فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تلویزیون سوریه، در حمله رژیم صهیونیستی به شهرک بیت جن در ریف دمشق ۱۰ نفر کشته شدند.

خبرنگار شبکه الاخباریه سوریه از ورود نظامیان اسرائیلی به شهرک بیت جن در حومه دمشق و گلوله باران مناطق اطراف این شهرک از سوی توپخانه ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

این رسانه سوری به حملات بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی به این شهرک و درگیری میان ساکنان و گشتی اسرائیلی اشاره کرد.

تلویزیون سوریه گزارش داد که به علت حملات اشغالگران اسرائیلی به این شهرک ۱۰ نفر کشته و شماری زخمی شدند. به علت تداوم حملات رژیم صهیونیستی ساکنان در حال خروج از این شهرک به مناطق مجاور هستند.

بر اساس این گزارش، شماری همچنان زیر آوار هستند.

بنابر این گزارش، نیروهای اشغالگر پس از اجرای عملیات اولیه، از شهرک بیت جن عقب‌نشینی کرده و در تپه باط الورده در حاشیه منطقه مستقر شده‌اند.

نظامیان اشغالگر قبل از خروج این شهرک سه نفر را بازداشت کردند.

دقایقی قبل تلویزیون سوریه از حمله مجدد بالگردهای ارتش رژیم صهیونیستی خبر داد.

الاخباریه سوریه گزارش داد که به دنبال محاصره گشتی اسرائیلی هنگام ورود به شهرک بیت جن و درگیری با ساکنان، بالگردهای اسرائیلی حملاتی انجام دادند.

الجزیره به پرواز گسترده بالگردهای اسرائیلی بر فراز این شهرک اشاره کرد.

المیادین نیز از درگیری میان جوانان سوری و اشغالگران در این شهرک خبر داد.

همزمان اسپوتنیک به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش داد که دو نظامی این رژیم در کمینی در حومه دمشق زخمی شده اند.

زخمی شدن ۶ نظامی اسرائیلی از جمله دو افسر ارتش رژیم صهیونیستی

رسانه‌های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که از حدود ساعت ۳ بامداد امروز درگیری‌هایی میان نظامیان اسرائیلی در اطراف منطقه بیت جن در ریف دمشق رخ داده که باعث مجروحیت ۶ نظامی اسرائیلی از جمله دو افسر شده است.

ارتش اشغالگر با اشاره به زخمی شدن ۶ نظامی این رژیم از جمله دو افسر حال یکی از نظامیان را وخیم گزارش کرد.

سازمان رادیو و تلویزیون رژیم اشغالگر اعلام کرد که ارتش این رژیم از اطراف این منطقه پس از دو ساعت درگیری عقب نشینی کرده و در این حملات از توپخانه و پهپاد استفاده کرده است.

از سوی دیگر برخی رسانه‌های صهیونیستی در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از بالگردهای ارتش رژیم اشغالگر را منتشر کردند که در حال انتقال سربازان مجروح از سوریه به بیمارستان شیبا در تل آویو هستند.

علاوه بر آن تصاویر دیگری حاکی از آماده‌سازی آمبولانس‌ها در بیمارستان رمبام در حیفا برای پذیرش نظامیان مجروح شده در سوریه حکایت دارد.

از سوی دیگر رسانه عبری زبان خدشوت بزمان اعلام کرد از ساعت ۳ بامداد امروز و به مدت دو ساعت عملیات تخلیه نیروهای مجروح اسرائیلی از سوریه انجام شده است.

الاخباریه سوریه از پرواز بالگردهای اسرائیلی در ارتفاع پایین بر فراز حومه قنیطره خبر دادند.

منابع محلی به الجزیره اعلام کردند که رژیم صهیونیستی از توپخانه و پهپاد در جریان درگیری های بیت جن استفاده کرده است.

گفتنی است که اشغالگران صهیونیست همچنان به حملات خود به خاک سوریه ادامه می‌دهند؛ حملاتی که نقض توافقنامه عدم درگیری ۱۹۷۴، قوانین بین‌المللی و قطعنامه‌های سازمان ملل است. سوریه این حملات را محکوم می‌کند و از جامعه بین‌المللی می‌خواهد که موضع قاطعی برای توقف آن اتخاذ کند.

سخنگوی کابینه رژیم صهیونیستی روز چهارشنبه (۲۸ آبان ماه) اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو از نظامیان این رژیم مستقر در سوریه فراتر از خط آتش بس بازدید کرده است. گدعون ساعر وزیر خارجه و یسرائیل کاتز وزیر جنگ این رژیم نیز وی را همراهی می کردند.

ارتش رژیم صهیونیستی پس از سقوط دولت بشار اسد به شدتِ حملات خود علیه زیرساخت‌ها و مراکز نظامی سوریه افزود و در ماه‌های گذشته در چندین نوبت مراکز نظامی این کشور را بمباران کرد.

از زمان سقوط دولت اسد، ارتش رژیم صهیونیستی با عبور از خط حائل بین منطقه اشغالی جولان با سرزمین اصلی سوریه، به ادامه اشغال مناطق نزدیک به جولان در استان‌های درعا و قنیطره پرداخته است.