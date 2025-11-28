  1. اقتصاد
۷ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۳

تداوم فعالیت سامانه بارشی در شمال کشور؛ آلاینده‌ها فردا اوج می‌گیرند

کارشناس هواشناسی با اشاره به وقوع بارش در تمامی نقاط واقع در سواحل دریای خزر، گفت: فردا (شنبه، ۸ آذر) بستر برای افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مهیا است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور گفت: امروز (جمعه، ۷ آذر)، بنا بر الگوی نقشه‌ها و تصاویر ماهواره‌ای، تمامی نقاط واقع در سواحل دریای خزر با بارندگی مواجه خواهند بود.

وی افزود: امروز در نواحی مانند آستارا، انزلی و توابع، تالش، لاهیجان، تنکابن، چالوس، آمل، جویبار، بهشهر، بندرترکمن، علی‌آباد و حتی خراسان شمالی بارش‌ها ادامه دارد.

اصغری ادامه داد: زمانی که در کرانه‌های دریای خزر بارندگی به شکل سراسری رخ می‌دهد، حتی در نواحی صنعتی، الگوی نقشه‌ها اجازه تخلیه دِندانه‌های شهری و تهویه مناسب را نمی‌دهد. بر همین اساس در چنین وضعیتی بعید است هشدارهای آلودگی هوا از سطح زرد خارج شوند.

این کارشناس هواشناسی در پایان تاکید کرد: فردا (شنبه، ۸ آذر) بستر برای افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پرجمعیت مهیا است.

زهره آقاجانی

    • باران IR ۲۰:۱۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۷
      9 3
      پاسخ
      خوش‌خبر‌اقای‌اصغری‌‌درود‌بر‌اصغری‌بزر‌گوار‌خیلی‌ اقایی

