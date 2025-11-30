به گزارش خبرگزاری مهر، محمد اصغری کارشناس هواشناسی با اشاره به آخرین وضعیت جوی کشور، گفت: از فردا سامانه جدیدی وارد کشور میشود، این سامانه از سمت غرب وارد میشود و نخستین استانهایی که تحت تأثیر بارش قرار میگیرند، احتمالاً کرمانشاه، ایلام و کردستان خواهند بود.
وی افزود: بعدازظهر فردا هم استانهای همدان، لرستان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، قزوین و همچنین ارتفاعات تهران و البرز درگیر بارشها میشوند.
این کارشناس هواشناسی ادامه داد: از روز سهشنبه بارشها بیشتر در سواحل دریای خزر متمرکز خواهد شد و اگر سهشنبه، چهارشنبه یا پنجشنبه قصد رفتوآمد به شمال کشور را دارید، حتماً آماده بارشهای نسبتاً سنگین باشید. در برخی ساعات جادهها لغزنده میشوند و در گردنهها نیز احتمال بارش برف وجود دارد.
وی ادامه داد: از روز سهشنبه، کاهش قابل توجه دما از سمت شمالغرب آغاز میشود. صاحبان سالنهای پرورشی مانند گلخانه، دامداری، مرغداری و همچنین سردخانهها حتماً دمای محیط را بهطور مرتب کنترل کنند. امروز و فردا یک خنکی غیرمعمول برای استانهای هرمزگان، سیستان و بلوچستان، فارس، یزد و کرمان پیشبینی شده است.
اصغری در پایان خاطرنشان کرد: اگر شرایط مطابق پیشبینیها پیش برود، ارومیه و تبریز فردا از فهرست شهرهای آلوده خارج میشوند. روز سهشنبه (۱۱ آذر) کیفیت هوا در کرج، اصفهان، تهران، قزوین و اراک نیز بهتر خواهد شد و چهارشنبه این روند بهبود به مشهد و سمنان میرسد.
