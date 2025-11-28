علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت حضوری مدارس خراسان شمالی اظهار کرد: موج آنفلوانزا به این زودی فروکش نمی‌کند و در ایام سرما همچنان شاهد شیوع ویروس‌های فصلی خواهیم بود.

وی افزود: تعطیلی پی‌درپی مدارس باعث وارد شدن آسیب به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود و بنابراین هیچ تعطیلی جدیدی در هفته پیش‌رو در مدارس خراسان شمالی اعلام نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان خواست تا با رعایت نکات بهداشتی، از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند و با رعایت اصول بهداشت، میزان درگیری‌ها کاهش یابد.