متقیان: مدارس خراسان شمالی از شنبه به صورت حضوری دایر می‌شوند

بجنورد- مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: با وجود ادامه موج آنفلوانزا، هیچ تعطیلی جدیدی برای مدارس استان اعلام نشده و از شنبه فعالیت‌ها به صورت حضوری ادامه خواهد یافت.

علی متقیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت حضوری مدارس خراسان شمالی اظهار کرد: موج آنفلوانزا به این زودی فروکش نمی‌کند و در ایام سرما همچنان شاهد شیوع ویروس‌های فصلی خواهیم بود.

وی افزود: تعطیلی پی‌درپی مدارس باعث وارد شدن آسیب به وضعیت تحصیلی دانش‌آموزان می‌شود و بنابراین هیچ تعطیلی جدیدی در هفته پیش‌رو در مدارس خراسان شمالی اعلام نشده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان شمالی همچنین از خانواده‌ها، معلمان و دانش‌آموزان خواست تا با رعایت نکات بهداشتی، از شیوع بیشتر بیماری جلوگیری کنند و با رعایت اصول بهداشت، میزان درگیری‌ها کاهش یابد.

    • اسرا IR ۱۳:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۹
      13 3
      پاسخ
      چرا مدارس تعطیل نمیشه 70 درصد دانش اموزان مدارس درگیر آنفلوانزا هستند
    • IR ۰۰:۴۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۱۰
      4 0
      پاسخ
      خواهش میکنیم مدارس غیر حضوری کنید سلامتی بچه هامون از آموزش مهمتره ایمنی بدنشون ضعیف از وقتی ویروس اومده همش مریضن از درسشون عقب موندن اگر غیر حضوری بشه تو خونه انلاین تو کلاس حضور دارنذ بااین روشی که پیش گرفتین حق دانش آموزانی که ایمنی بدنشون ضعیفه ضابع میشه چون همش مریضن از درس عقب مبمونن
    • زهرا IR ۲۱:۴۹ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      0 0
      پاسخ
      تعطیل کنین دیگه

