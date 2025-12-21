به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد نائینیان، از ابلاغ شیوهنامه بهداشتی مقابله با آنفلوانزا به مدارس این شهرستان خبر داد تا از شیوع گسترده بیماری در میان دانشآموزان جلوگیری شود.
نائینیان با اشاره به شیوع فصلی آنفلوانزا گفت: ابتلای دانشآموزان به بیماریهای فصلی در فصل سرد همواره وجود دارد و باید با برنامهریزی دقیق از گسترش آن جلوگیری کرد.
وی افزود: نحوه مواجهه مدارس با آنفلوانزا بهطور کامل مشخص و در قالب دستورالعمل و شیوهنامه بهداشتی به مدارس ابلاغ شده است.
نائینیان همچنین از برگزاری چندین جلسه با محوریت کمیته مقابله با بیماریهای حاد تنفسی در منطقه خبر داد و تاکید کرد که مدارس ورامین بهصورت روزانه تحت رصد و پایش کارشناسان سلامت و تندرستی آموزش و پرورش هستند.
سرپرست آموزش و پرورش ورامین تصریح کرد: استفاده از راهکارهای پیشگیری و آموزش بهداشتی صحیح به دانشآموزان، به ویژه مقطع ابتدایی، نقش مؤثری در کاهش شیوع بیماریهای فصلی دارد و همکاران فرهنگی در این زمینه فعال هستند.
نائینیان در پایان بیان کرد: دفتر اطلاعرسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش ورامین محتوای آموزشی و بهداشتی مناسب برای دانشآموزان و فرهنگیان تهیه و تدوین کرده است تا با بهرهگیری از ظرفیتهای رسانهای، آگاهیبخشی و پیشگیری از بیماریهای فصلی را تقویت کنیم.
