به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی آبام رئیس کمیته علمی مسابقات برنامهنویسی رایان از آغاز رقابت ۶۰ شرکتکننده از ۲۵ کشور جهان در این دوره از مسابقات خبر داد و گفت: رقابتها از ساعت ۹:۴۵ صبح در دانشگاه صنعتی شریف آغاز شده و تا ساعت ۱۳:۴۵ ادامه خواهد داشت.
وی افزود: این رویداد تخصصی که با حضور ۱۴ برنامهنویس از ایران در حال برگزاری است، به صورت انفرادی به مصاف ۹ مسئله پیچیده میرود.
رئیس کمیته علمی مسابقات برنامهنویسی رایان ادامه داد: برنده اصلی مسابقه کسی است که بتواند بیشترین تعداد سوال را حل کند. در صورتی که دو شرکتکننده تعداد سوالات یکسانی را پاسخ داده باشند، معیار تعیینکننده، زمان پاسخگویی خواهد بود.
به گزارش مهر، پیش از این حمید ضرابی زاده دبیر علمی «رایان» با اشاره به هدفگذاری معاونت علمی در طراحی این رقابتها گفته بود که این مسابقه با نگاه به تقویت تفکر الگوریتمی، مهارت حل مسئله، کار تیمی، تولید ایدههای جدید، شکلگیری کسبوکارهای نو و گسترش علوم مهندسی هوش مصنوعی و برنامهنویسی فراتر از دانشکدههای تخصصی طراحی شده است. این رویداد کمک میکند مسائل واقعی کشور محور حل مسئله قرار گیرد و ایران در حوزه علمی و طراحی سؤالات، مرجعیت بینالمللی خود را توسعه دهد.
وی افزود: طراحی سؤالات در این رویداد کاملاً ایرانی است و این امر نشان میدهد توان علمی کشور در سطحی قرار گرفته که میتواند برای دهها کشور جهان مسئله طراحی کند؛ موضوعی که در کمتر مسابقهای با این مقیاس دیده میشود.
