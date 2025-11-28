درخشش نخبگان ایرانی در مسابقه جهانی رایان

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقه جهانی برنامه نویسی و هوش مصنوعی رایان در حالی در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد که نخبگان ایرانی در بخش برنامه‌نویسی موفق به کسب رتبه اول، پنجم، هشتم و دهم شدند.

همچنین شرکت کنندگان ایرانی در بخش هوش مصنوعی نیز سه عنوان برتر را از آن خود کردند.

به نفر برتر این رقابت‌ها ۱۵ هزار دلار، نفر دوم ۱۰ هزار دلار و نفر سوم پنج هزار دلار اختصاص خواهد یافت و نفر چهارم تا دهم هر کدام دو هزار دلار را دریافت خواهند کرد.

گفتنی است؛ مرحله نهایی رایان در حالی برگزار شد که دانشگاه صنعتی شریف میزبان شرکت‌کنندگانی از ۲۵ کشور جهان بود، در مراحل مقدماتی، ۴۶ کشور از اروپا، ۳۸ کشور از آسیا، ۲۴ کشور از آفریقا، ۱۸ کشور از آمریکا و ۱۱ کشور از اقیانوسیه حضور داشتند.