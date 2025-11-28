به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور در حاشیه مراسم اختتامیه مسابقات جهانی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی در دانشگاه صنعتی شریف، درباره وضعیت پروژه‌های ملی هوش مصنوعی، برنامه‌های حمایت از نخبگان، روند تأسیس بانک نوآوری و نیز سیاست‌های حمایتی از زنان فناور توضیحاتی را ارائه کرد.

معاون علمی با اشاره به تداوم همکاری دانشگاه‌ها و دستگاه‌های اجرایی در پروژه‌های ملی هوش مصنوعی گفت: دستیار هوش مصنوعی در حال حاضر در حدود هفت دانشگاه ادامه پیدا می‌کند. این پروژه زنده است و وزارتخانه‌ها با دانشگاه‌ها در تبادل مداوم قرار دارند. آموزش‌ها در حال انجام است، یادگیری اتفاق می‌افتد و دستگاه‌های اجرایی از این دستیارها استفاده می‌کنند، در عین حال نقاط ضعف نیز به مرور برطرف می‌شود.

او نمونه‌هایی از این همکاری‌ها را ذکر کرد و افزود: دانشگاه تهران با وزارت نفت، دانشگاه صنعتی اصفهان با دستگاه مربوطه و دانشگاه الزهرا با وزارتخانه مرتبط به مراحل خوبی رسیده‌اند. این روند در حال شکل‌گیری است و باید صبور باشیم تا پروژه به تکمیل برسد.

تأسیس بانک نوآوری و ورود بازیگران زیست‌بوم فناوری

افشین در ادامه به موضوع راه‌اندازی بانک نوآوری اشاره کرد و گفت: ما از سمت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مجوز تأسیس نئوبانک را گرفتیم، اما سیر تشکیل آن، زمان‌بر است و تنها مجوزی که وجود دارد، مربوط به ماست.

وی افزود: ما تلاش می‌کنیم تا با دستور دکتر عارف، معاون اول رئیس‌جمهور بانک نوآوری را بزنیم و این نوع بانک تشکیل شود.

به گفته وی، نکته‌ای که وجود دارد، این است که با توجه به نوع بانک، این بانک را معاونت علمی نمی‌زند. یک اشتباهی که شاید در عموم وجود دارد، این است که ما این بانک را می‌زنیم، اما معاونت علمی نه شرکت دانش‌بنیان می‌زند و نه بانک.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: شرکت‌های دانش‌بنیان ما عملاً هیچکدام مربوط به معاونت نیست و مربوط به خود شرکت‌هاست، ولی خب معاونت علمی عموماً از این شرکت‌ها حمایت می‌کند.

افشین ادامه داد: در مورد نئوبانک و بانک هم ما با بازیگران اصلی این اکوسیستم کار می‌کنیم.

وی ادامه داد: اگر این نئوبانک نوع اول باشد باید نزدیک به ۷۰ همت سرمایه داشته باشد و اگر نوع دوم باشد، حدود ۵۰ همت. بنابراین باید بازیگران بزرگی که در اکوسیستم هستند، شریک شوند تا این بانک تشکیل شود.

معاون علمی رئیس‌جمهور گفت: یکی از بازیگرانی که در این بانک نقش بازی می‌کند، صندوق نوآوری و شکوفایی است.

درخشش ایران در مسابقات جهانی هوش مصنوعی و برنامه‌نویسی

افشین موفقیت تیم‌های ایرانی را بسیار ارزشمند و کم‌نظیر توصیف کرد و گفت: در این مسابقات ۱۳۷ کشور شرکت کردند. در بخش هوش مصنوعی، ۶۵ کشور با ۷۰۰ تیم حضور داشتند و رتبه‌های اول تا سوم متعلق به ایران شد. این یعنی ظرفیت نیروی انسانی ایران در حوزه هوش مصنوعی بی‌نظیر است.

او با اشاره به برگزاری مسابقات در دانشگاه صنعتی شریف گفت: این رقابت‌ها با میزبانی منظم و استانداردهای بین‌المللی برگزار شد. کسب رتبه‌های بالای برنامه‌نویسی و قرار گرفتن تعداد زیادی از نمایندگان ایران در جمع ۱۰ نفر برتر، در حالی است که ایران بیشترین شرکت‌کننده را هم نداشت. این موفقیت‌ها جای تبریک و امیدواری فراوان دارد.

حمایت‌های معاونت علمی از برگزیدگان مسابقات

معاون علمی درباره حمایت از تیم‌های برتر گفت: علاوه بر جوایز مسابقه، افراد رتبه یک تا ده — در حوزه برنامه‌نویسی و هوش مصنوعی — بدون ارزیابی شامل طرح صیاد شیرازی می‌شوند و می‌توانند از تسهیلات خدمت سربازی بهره‌مند شوند.

او افزود: رتبه‌های برتر در بنیاد ملی نخبگان امتیاز ویژه دریافت می‌کنند. این مسابقه به‌تنهایی باعث برنده شدن جوایز بنیاد نمی‌شود، اما دارای امتیاز ویژه نخبگانی بوده و در مسیر بهره‌مندی از طرح‌ها تأثیرگذار است.

افشین همچنین وعده داد که برای تیم‌هایی که قصد تشکیل شرکت دارند، روند دانش‌بنیان شدن و حمایت‌های اجرایی «با مکانیزمی بسیار ساده‌تر» انجام خواهد شد.

او روز برگزاری مسابقات را روزی مهم برای کشور دانست و گفت: امروز همزمان شده با ۷ آذر، روز نوآوری، فناوری و ساخت ایران. معتقدیم آینده را با ایده و مغزهای متفکر می‌سازیم، نه با مواد. امروز یک روز بزرگ برای ملت ایران بود.

حمایت از زنان فناور؛ بدون تبعیض اما با ایجاد فرصت برابر

افشین در پاسخ به پرسشی درباره حمایت از بانوان فناور گفت: ما دنبال تبعیض یا حتی تبعیض مثبت نیستیم. رویکرد ما محصول و نوآوری است، نه جنسیت. زنان و دختران ایرانی آن‌قدر بااستعداد و توانمند هستند که نیازی به سیاست تبعیض مثبت ندارند و سهم بالای آنان در ورودی دانشگاه‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان نشان‌دهنده این واقعیت است.