سرهنگ امینی: «تفکر بسیجی» نسخه برون رفت از مشکلات است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی در سخنان پیش از خطبه نماز جمعه این هفته رشت در مصلی این شهر با گرامیداشت هفته بسیج و شهدای مظلوم بسیج اظهار کرد: روز نیروی دریایی حیاتی و تعیین کننده را نیز باید به نیروهای جان بر کف دریایی ارتش جمهوری اسلامی تبریک گفت که همواره با ایثار و مجاهدت در مسیر اقتدار دشمن‌شکنِ ایران اسلامی گام بر می‌دارند.

وی با بیان اینکه امام خمینی (ره) از آغاز نهضت اسلامی خود «مردم» را پای ثابت نهضت قرار دادند تا به پشتوانه مردم نهضت اسلامی و پرچم توحید به اهتزاز درآید، افزود: پس از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی ایران که دشمن با جنگ سخت خود کشور را مورد هجوم قرار داد، نیروی مقاوم مردمی در قالب بسیج مردمی، پیام مقاومت اسلامی ایرانی را به دنیا مخابره کرد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به اینکه پس از پیروزی انقلاب امام عظیم الشان (ره) با تأسیس نهادهایی انقلابی توطئه‌های شوم دشمنان را یکی پس از دیگری خنثی نمود تصریح کرد: بسیج مولود انقلاب اسلامی است و امام خمینی (ره) با هوشمندی بی نظیر خود «بسیج مردمی» را در مقابل حمله سخت دشمنان بنا نهاد تا در کنار دیگر نیروهای مسلح، قدرت مردمی تحت عنوان «بسیج مردمی» در قامت قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران نهادینه کند.

سرهنگ امینی با اشاره به حضور حیاتی و تداوم یافته بسیج در عرصه‌های مختلف گفت: بسیج این نیروی عظیم مردمی و معجزه عظیم امام خمینی (ره)، در دفاع مقدس هشت ساله و در دفاع از حرم، دفاع از امنیت، مبارزه با فتنه‌ها و دفاع مقدس ۱۲ روزه درخشان بوده و نظام استکباری را به ستوه آورده است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت بسیج را قدرت نرم انقلاب اسلامی و سکوی پرتاب آرمان‌های انقلاب اسلامی در برابر نظام استکباری دانست و افزود: نظام استکباری به سرکردگی آمریکا در حال فرسایش است واین فرهنگ بسیجی است که فرسایش را به پیکره نظام استعماری تحمیل و همواره آنان را با خطای محاسباتی مواجه می‌کند.

وی با تاکید بر اینکه نسخه برون رفت از مشکلات تفکر بسیجی است، بیان کرد: ضمن تقدیر از حماسه آفرینی‌ها و تلاش‌های مجاهدانه بسیجیان سپاه ناحیه مرکزی رشت، همچون امام عظیم الشان (ره) از خداوند مسئلت داریم تا ما را با شهدای بسیج محشور کند.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر رشت از طلبه بسیجی «میلاد آقایی» و «محمد رضا حسین ثارگری» به مناسبت هفته بسیج تقدیر و تجلیل شد.