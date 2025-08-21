فرمانده سپاه رشت: مسجد محور جامعه سازی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن امینی ظهر پنجشنبه در همایش فعالان بسیجی «مسجد محور» در روز جهانی مساجد و همچنین عزاداری ایام رحلت پیامبر اکرم (ص)، امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع) توسط سپاه ناحیه مرکزی رشت در کانون بسیج جوانان رشت برگزار شد با تاکید بر اینکه مسجد محور تمدن سازی و جامعه سازی است، اظهار کرد: مسجد سنگر دفاع از آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی است، از این رو، مسجد محوری و رفع مطالبات مردم به ویژه در مناطق محروم با تمرکز بر مساجد رویکرد بسیج و سپاه ناحیه مرکزی رشت است.

وی با بیان اینکه مسجد مهم‌ترین مرکز فعالیت اجتماعی در محله بوده و نقش به‌سزایی در تحولات محله با تکیه بر ارزش‌ها و آداب دینی و مذهبی دارد، گفت: مسجد کانون همبستگی و محله محوری در مسیر تمدن نوین اسلامی است، بنابراین، پویایی نقش جوانان در مساجد طبق منویات رهبر معظم انقلاب در گام دوم انقلاب قابل تقدیر و تحسین است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با اشاره به ارتباط مسجد و بسیج در تحقق محله اسلامی، بسیج را فرزند مسجد دانست و افزود: محور فعالیت‌های بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت مساجد بوده و فعالیت بسیجیان در ایجاد امنیت پایدار در دفاع مقدس دوم در سنگر مسجد و گشت‌های شبانه منجر به آسایش و آرامش در بین افکار عمومی بوده و همچنان ادامه دارد.