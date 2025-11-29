به گزارش خبرنگار مهر، آئین اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه شنبه شب با حضور استاندار کرمان، مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هنرمندان ایرانی و خارجی شرکت‌کننده در جشنواره، هنرمندان استانی و هنردوستان برگزار شد.

آئین اختتامیه با قرائت قرآن توسط قاری از کشور تانزانیا، پخش سرود ملی جمهوری اسلامی ایران و سرود ملی کشورهای شرکت‌کننده در جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه آغاز شد و در ادامه مشاور وزیر و رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پیام سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به مناسبت برگزاری جشنواره را قرائت کرد.



این مراسم با تجلیل از خانواده شهید عادل رضایی، از شهدای واقعه تروریستی گلزار شهدای کرمان به عنوان هنرمند صحنه ایثار و همچنین شهید آتش نشان محسن میرشکار که در حادثه اخیر شهر کرمان به شهادت رسید، همراه بود و از کمال کمیلی فر، هنرمند گلستانی به عنوان خواننده برگزیده بخش شهید سلیمانی ششمین جشنواره بین‌المللی ستاره‌های صحنه نیز تجلیل شد.



تجلیل از ستاره‌های جاودان صحنه، بخش دیگر این آئین بود که با حضور چهره‌های برجسته فرهنگ، هنر و موسیقی، از پیشکسوتان صحنه ایران تجلیل شد.



در این مراسم، یوسف صیادی با دعوت از نادر سلیمانی، تندیس ستاره‌های جاودان صحنه را به وی تقدیم کرد.



محمد حشمتی نیز با دعوت از رضا درویشی، به پاس تلاش وی در حوزه تئاتر و نمایش طنز، تندیس ستاره جاودان صحنه را به این هنرمند کرمانی تقدیم کرد.



همچنین الهه رضایی به دعوت حسین رفیعی مورد تجلیل قرار گرفت و تندیس ستاره جاودان صحنه را دریافت کرد.



پرواز همای و شهرام لاسمی نیز به ترتیب از پیروز ارجمند و مجید قناد تندیس ستاره جاودان صحنه را دریافت کردند.

تقدیر از برگزیدگان بخش مجریان و راویان بین‌الملل، بخش میان پرده کودک، بخش استند آپ کمدی، بخش خوانندگان صحنه، بخش مجریان نمایش میان‌پرده کمدی و بخش مجریان صحنه نیز برنامه پایانی این آئین بود.