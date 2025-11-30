  1. استانها
  2. کرمان
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۴

نیکرو: تحقق برنامه هفتم توسعه، اولویت میراث‌ فرهنگی کرمان است

نیکرو: تحقق برنامه هفتم توسعه، اولویت میراث‌ فرهنگی کرمان است

کرمان-مدیر کل میراث فرهنگی کرمان گفت: جذب سرمایه‌گذاران در راستای توسعه زیرساخت‌های گردشگری، سند تحول نظام اداری استان و تحقق برنامه هفتم توسعه از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکرو، ظهر یکشنبه در جلسه کارگروه توسعه مدیریت اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان که با حضور معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کرمان در محل این اداره‌کل برگزار شد گفت: در حوزه گردشگری جذب سرمایه‌گذاران در راستای توسعه زیرساخت‌ها و در مسیر سند تحرک بخشی این اداره‌کل، سند تحول نظام اداری استان و تحقق برنامه هفتم توسعه از اولویت‌های اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان است.

وی افزود: معرفی صنایع‌دستی با برند سازی، تجاری‌سازی و استانداردسازی مناسب از دیگر اقدامات در دستور کار این اداره‌کل در مسیر اجرایی شدن برنامه هفتم توسعه است.

نیکرو، خاطرنشان کرد: در حوزه میراث‌فرهنگی و ابنیه تاریخی با دارا بودن بیشترین آثار ثبت جهانی در استان کرمان، معرفی داشته‌ها و تولید محتوای چندرسانه‌ای قابل دسترس عموم، در کنار پیگیری تخصیص اعتبار مرمت آثار تاریخی از دیگر اولویت‌های اداره‌کل میراث فرهنگی کرمان در همراهی و هم‌افزایی با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان است.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره‌ها و رویدادهای گردشگری محور در سطح استان کرمان اظهار کرد: برگزاری رویدادها در مسیر توسعه پایدار گردشگری، تحقق «سند کرمان برفراز» و برنامه «لبخند دنیا به کرمان ۱۴۰۵» از اولویت‌های دارای اهمیت در انجام مأموریت‌های این اداره‌کل است.

سرپرست اداره‌کل میراث‌فرهنگی کرمان افزود: مرمت آثار تاریخی و فرهنگی با روندی مداوم در راستای افزایش جاذبه‌های گردشگری، حفظ هویت تاریخی و فرهنگی و جذب و ماندگاری گردشگران در استان کرمان، از برنامه‌های است که با همراهی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در تخصیص اعتبارات باید مورد توجه باشد.

کد خبر 6673211

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها