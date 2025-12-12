امام جمعه رودان: مکتب فاطمی الگوی کامل زن مسلمان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بارانی در اجتماع باشکوه نمازگزاران جمعه با تبریک ایام ولادت حضرت زهرا (س)، ایشان را «بانوی تراز تربیت‌یافته مکتب اسلام» معرفی کرد و گفت: شخصیت ممتاز صدیقه طاهره (س) الگویی است که خدای متعال برای سعادت جامعه بشری ارائه کرده است.

وی با ابراز تأسف از معرفی‌نشدن صحیح مکتب فاطمی در جامعه تصریح کرد: مکتب فاطمی نگاه‌های سطحی و تحریف‌شده به جایگاه زن، چه در قالب سنتیِ شرقی و چه در قالب مدرنِ غربی را نفی کرده و شخصیت حقیقی و ارزشمند زن را به جهان عرضه می‌کند.

انتقاد از پیامدهای فرهنگ غربی بر بنیان خانواده

امام جمعه رودان، تخریب نهاد خانواده را یکی از پیامدهای مهم فرهنگ سرمایه‌داری غرب دانست و افزود: ترویج آزادی بدون مسئولیت، ساختار عاطفی، اخلاقی و اجتماعی خانواده را در معرض فروپاشی قرار داده است.

وی افزود: کاهش نرخ ازدواج، افزایش طلاق و رشد تولدهای خارج از ازدواج از جمله نشانه‌های این بحران است؛ مسیری که متأسفانه برخی در داخل نیز به دنبال آن هستند.

حمایت رهبری از دولت؛ منطقی راهبردی و ثابت

وی حمایت رهبر انقلاب از دولت را بخشی از منطق راهبردی حکمرانی جمهوری اسلامی عنوان کرد و گفت: در مکتب رهبری، دولت‌ها مرکز ثقل پیشبرد کشور هستند و این حمایت متوجه اصل دولت است, نه تک‌تک تصمیمات اجرایی آن؛ بنابراین منافاتی با نقد دلسوزانه و نظارت سایر قوا ندارد.

حجت‌الاسلام بارانی با اشاره به لزوم بیان نقاط ضعف بدون اشتراک‌گیری با دشمن افزود: از منظر رهبری، حمایت از دولت مشروط به خدمت و تلاش صادقانه است و تذکرات ایشان نیز در همین چارچوب بیان می‌شود.

ضرورت اتحاد ملی در شرایط جنگ ترکیبی

خطیب جمعه رودان با تأکید بر اینکه کشور در میدان جنگ احزاب قرار دارد، گفت: امروز بیش از هر زمان دیگری به اتحاد ملی نیازمندیم و حمایت از دولت، یکی از مصادیق تحقق این اتحاد است.

تجلیل از برگزاری یادواره شهدای دانشجو

رئیس شورای فرهنگ عمومی رودان در بخش پایانی خطبه‌ها با قدردانی از برگزاری یادواره شهدای دانشجو اظهار داشت: این برنامه با تلاش جوانان خوش‌فکر و با نوآوری و نگاه هنرمندانه برگزار شد که شایسته حمایت و گسترش در سطح شهرستان است.