به گزارش خبرنگار مهر، محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان ظهر جمعه در جریان سفر یک روزه خود به شرق استان به همراه سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و جمشید خرمی سرپرست فرمانداری بشاگرد از روند اجرای پروژه احداث پل دهندر شه‌باک شهرستان بشاگرد بازدید کرد.

این بازدید با حضور معاونان استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی، بخشداران و جمعی از مسئولان محلی انجام شد.

پل دهندر شه‌باک در مسیر اصلی بشاگرد به میناب قرار دارد و به عنوان یکی از پروژه‌های مهم عمرانی شهرستان نقش مهمی در تسهیل تردد، افزایش ایمنی و بهبود دسترسی روستاهای اطراف به مرکز شهرستان ایفا خواهد کرد.

بهره‌برداری از این پل می‌تواند زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی منطقه را فراهم کند.



محمد آشوری تازیانی استاندار هرمزگان در حاشیه این بازدید با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه، اظهار داشت: احداث پل دهندر شه‌باک یکی از نیازهای اساسی مردم منطقه است و تلاش خواهیم کرد با تأمین اعتبارات لازم این پروژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بهره‌برداری برسد.



همچنین سید عبدالکریم هاشمی نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت طرح‌های عمرانی در حوزه راه، گفت: پیگیری پروژه‌های زیرساختی از جمله احداث پل‌ها بخشی از وظایف ما در مجلس است که امیدواریم با همکاری دولت و دستگاه‌های اجرایی، این پروژه هرچه سریع‌تر تکمیل و مردم منطقه از مزایای آن بهره‌مند شوند.