امام جمعه مانه: جهاد تبیین نیازمند آرایش جنگی فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، با تأکید بر اهمیت جهاد تبیین و مقابله با هجمه‌های رسانه‌ای دشمنان اظهار کرد: همه ما در هر جایگاه و مسئولیتی که هستیم باید وارد این جنگ رسانه‌ای شویم و آرایش جنگی فرهنگی داشته باشیم؛ خانواده‌ها در حوزه خانواده، مسئولان فرهنگی در عرصه فرهنگ و مسئولان دولتی در حوزه دیپلماسی وظیفه‌مند هستند.

وی با اشاره به تلاش دشمنان برای تغییر سبک زندگی و هویت ملی، دینی و مذهبی جامعه افزود: آموزش و انتقال ارزش‌های دفاع مقدس، تبیین انگیزه شهدا و بازگو کردن حماسه‌های آنان برای نسل جوان، مهم‌ترین ابزار مقابله با این هجمه‌هاست.

امام جمعه مانه با بیان نمونه‌هایی از ایثار و احساس تکلیف رزمندگان تصریح کرد: شهدا با ایمان عمیق و انگیزه الهی وارد میدان شدند تا چشم دشمن کور شود و عزت اسلام و انقلاب حفظ شود؛ این حماسه‌ها باید با هنر، دقت و زبان قابل فهم به نسل امروز منتقل شود.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد همچنین به نقش تربیت وکلا و نایبان در دوران امام هادی(ع) و استمرار این مسیر در نظام ولایت فقیه اشاره کرد و گفت: قدردانی از نعمت وجود ولی‌فقیه و التزام عملی به ولایت، امنیت، آرامش و انسجام جامعه اسلامی را تضمین می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت احیای فرهنگ صله رحم و احترام به والدین تأکید کرد و افزود: این ارزش‌های ناب انسانی و اخلاقی، بخش مهمی از هویت اسلامی و ایرانی ما را تشکیل می‌دهد و باید در خانواده‌ها و جامعه بیش از پیش تقویت شود.