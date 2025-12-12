فریمانه: ادغام علم و معنویت موتور پیشرفت و اقتدار ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید مجتبی فریمانه در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیشقلعه برگزار شد، بر اهمیت ولایت فقیه، رعایت تقوا و صرفهجویی در مصرف منابع ملی، به ویژه آب، تأکید کرد.
وی با اشاره به جایگاه ولایت در دین اسلام اظهار کرد: ولایت ستون اصلی اسلام است و تقویت آن تضمینکننده امنیت و پیشرفت کشور است و هرگونه کوتاهی در حمایت از ولی فقیه میتواند تهدیدی برای جامعه باشد.
امام جمعه موقت مانه همچنین به اهمیت اتحاد حوزه و دانشگاه پرداخت و افزود: ادغام علم و فناوری با معنویت و اخلاق، موتور پیشرفت و قدرت ملی است؛ نمونه عینی آن دانشمندان هستهای کشور هستند که با اعتقاد و تقوا توانستهاند اقتدار ایران را حفظ کنند.
وی ضمن تأکید بر پرهیز از اسراف و ضرورت صرفهجویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: مسئولان و مردم باید با مدیریت درست مصرف، از بحرانهای زیستمحیطی جلوگیری کنند و با رعایت اصول دین و اخلاق، مسیر توسعه و امنیت کشور را هموار سازند.
