فریمانه: ادغام علم و معنویت موتور پیشرفت و اقتدار ایران است

بجنورد- امام جمعه موقت مانه گفت: ترکیب علم، فناوری و معنویت، زمینه پیشرفت کشور را فراهم کرده و دانشمندان هسته‌ای نمونه‌ای از اقتدار ایران هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید مجتبی فریمانه در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، بر اهمیت ولایت فقیه، رعایت تقوا و صرفه‌جویی در مصرف منابع ملی، به ویژه آب، تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه ولایت در دین اسلام اظهار کرد: ولایت ستون اصلی اسلام است و تقویت آن تضمین‌کننده امنیت و پیشرفت کشور است و هرگونه کوتاهی در حمایت از ولی فقیه می‌تواند تهدیدی برای جامعه باشد.

امام جمعه موقت مانه همچنین به اهمیت اتحاد حوزه و دانشگاه پرداخت و افزود: ادغام علم و فناوری با معنویت و اخلاق، موتور پیشرفت و قدرت ملی است؛ نمونه عینی آن دانشمندان هسته‌ای کشور هستند که با اعتقاد و تقوا توانسته‌اند اقتدار ایران را حفظ کنند.

وی ضمن تأکید بر پرهیز از اسراف و ضرورت صرفه‌جویی در مصرف آب خاطرنشان کرد: مسئولان و مردم باید با مدیریت درست مصرف، از بحران‌های زیست‌محیطی جلوگیری کنند و با رعایت اصول دین و اخلاق، مسیر توسعه و امنیت کشور را هموار سازند.

