به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر ابراهیمیفرد در خطبههای نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیشقلعه ایراد شد، میلاد حضرت زهرا (س) را تبریک گفت و سبک زندگی کوثری را الگویی برای تقویت معنویت و همدلی در جامعه دانست.
وی زندگی تکاثری و فخر فروشی بر مال را عامل غفلت دانست و افزود: سیره پیامبر (ص) و حضرت خدیجه (س) بر مواسات و رفع نیازهای مردم استوار بود.
امام جمعه مانه با اشاره به سالروز تولد امام خمینی (ره)، گفت: امام راحل نماد عدالتخواهی و دفاع از مظلومان بود و بزرگترین درس ایشان، ضرورت وجود رهبری مقتدر برای پایداری انقلاب است.
ابراهیمیفرد نقش ولایت فقیه را عامل اصلی امنیت و اقتدار کشور عنوان کرد و افزود: بدون مدیریت حکیمانه رهبری، ایران امروز در برابر تهدیدهای خارجی نمیایستاد.
وی با اشاره به سالروز شهادت شهید دستغیب، فرهنگ شهادت را مایه آرامش فردی و انسجام اجتماعی دانست و گفت: باور به زنده بودن شهدا جامعه را در برابر مشکلات مقاومت دانست.
خطیب جمعه مانه همچنین روز دانشجو را تبریک گفت و تأکید کرد: دانشجوی تراز انقلاب مجموعهای از ایمان، علم، سیاست و دغدغه اجتماعی است و موتور پیشرفت کشور محسوب میشود.
وی در پایان بر اهمیت شوراهای فرهنگی، تقویت فعالیتهای علمی و نقش مردم در حفظ ارزشهای انقلاب تأکید کرد.
نظر شما