به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی‌اصغر ابراهیمی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه مانه که در مسجد جامع شهر پیش‌قلعه برگزار شد، با تبریک ولادت نهمین اختر تابناک امامت و ولایت، امام جوادالائمه (ع)، بر اهمیت بصیرت، ولایت‌مداری و استقامت مردم در مسیر انقلاب اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به حماسه ۹ دی و دیگر رخدادهای تاریخی همچون قیام ۳۰ تیر اظهار کرد: این حرکت‌های عظیم مردمی نشان داد دشمنان با جنگ، تحریم و فشارهای مختلف نتوانستند ملت ایران را از مسیر انقلاب منحرف کنند و خطای محاسباتی آنان همواره منجر به شکست شده است.

امام جمعه مانه تصریح کرد: استقامت، ایستادگی و اطاعت از ولایت فقیه رمز عزت، اقتدار و پیروزی ملت ایران است و مردم با پایبندی به اصول انقلاب اسلامی، همچون سروی استوار و ریشه‌دار در خاک ایمان ایستاده‌اند.

حجت‌الاسلام ابراهیمی‌فرد در بخش دیگری از سخنان خود به عملکرد دولت شهید آیت‌الله رئیسی در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: این دولت با پذیرش اصلاحات سخت و مقاوم‌سازی پایه‌های اقتصاد، در مسیر تقویت تولید داخلی، کاهش نرخ بیکاری و افزایش صادرات غیرنفتی گام‌های مؤثری برداشت و چارچوب اقتصاد مقاومتی را تثبیت کرد.

وی در پایان از مردم خواست با همدلی، بصیرت و پایبندی به اصول دینی و انقلابی، همراه و پشتیبان مسئولان باشند و در مسیر تداوم انقلاب و تحقق عدالت اجتماعی مشارکت فعال داشته باشند و برای سلامتی مقام معظم رهبری و شادی روح شهدای خدمت دعا کردند.