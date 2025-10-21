لزوم جهاد فراگیر در تأمین مسکن و حمایت ویژه از کرمانشاه

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه سه‌شنبه حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه، در دیدار با حجت‌الاسلام حسین روحانی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه و رئیس شورای مرکزی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور، با اشاره به جایگاه این نهاد گفت: حضور مسئولان بنیاد مسکن در استان منشأ خیر و برکت و نشانه اهمیت مأموریت‌های این مجموعه در توسعه مناطق محروم است.

وی با تقدیر از زحمات مدیران بنیاد مسکن استان کرمانشاه اظهار کرد: بنیاد مسکن نهادی مورد اعتماد مردم است و خدمات آن نقش مؤثری در آبادانی، بازسازی و رفع محرومیت از چهره استان دارد. مدیران این مجموعه با تجربه و دلسوزانه در میدان عمل حضور دارند و تلاش آنان قابل تقدیر است.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به اهمیت مسکن در زندگی مردم گفت: مسکن سهم مهمی در معیشت و آرامش خانواده‌ها دارد. فردی که دارای مسکن است از لحاظ روحی و روانی آرامش بیشتری دارد، در حالی که مستأجر بودن، هزینه‌های سنگینی را به خانواده‌ها تحمیل می‌کند و موجب فشار روحی و اقتصادی بر آنان می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: مسکن تنها یک سرپناه نیست، بلکه محل آرامش و رشد معنوی خانواده است و از نظر فرهنگی نیز اهمیت زیادی دارد.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به ویژگی‌های استان کرمانشاه گفت: این استان در میدان‌های جهاد، دفاع مقدس، مرزداری و انقلابی‌گری همیشه پیشتاز بوده و مردم آن با ایستادگی و مقاومت مثال‌زدنی در طول تاریخ زبانزد هستند. مقام معظم رهبری مدظله‌العالی نیز در سفر خود به کرمانشاه در سال ۱۳۹۰ و در دیدارهای مختلف، بارها از ایمان، صبر و پایداری مردم این استان تمجید کرده‌اند.

وی افزود: مردم کرمانشاه در دوران دفاع مقدس شهرهای خود را ترک نکردند و در کنار خانواده‌هایشان با فداکاری در برابر دشمن ایستادند. لشکر زرهی دشمن را همین مردم با دستان خالی شکست دادند. آمار شهدای استان در دفاع مقدس حدود ۹۸۰۰ نفر است و در دفاع از حرم نیز ۱۹ شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده‌اند.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به حملات مکرر دشمن در دوران جنگ و مقاومت مردم گفت: در جنگ دوازده‌روزه اخیر نیز رشادت و شهامت نیروهای هوافضای سپاه که عمدتاً از فرزندان همین استان هستند، موجب افتخار و سربلندی کشور شد؛ در این نبرد ۶۵ شهید از استان کرمانشاه تقدیم اسلام شد.

حجت‌الاسلام غفوری ادامه داد: مقام معظم رهبری سه بار در فرمایشات خود از نقش مردم کرمانشاه در دفاع از کشور یاد کرده‌اند. از جمله هنگامی که پادگان سنندج در خطر سقوط قرار داشت، شهید سیدمحمد سعید جعفری و جمعی از جوانان کرمانشاهی برای دفاع از آن منطقه شتافتند و با فداکاری مانع از سقوط پادگان و افتادن سلاح‌ها به دست دشمن شدند. این روحیه فداکاری و دلاوری همچنان در مردم این خطه زنده است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به شرایط خاص استان گفت: کرمانشاه بیش از ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک با عراق دارد و بخش‌هایی از این مرز با اقلیم کردستان و بخشی با مناطق عربی عراق هم‌مرز است. این موقعیت مرزی و تأثیر دوران جنگ موجب شده که استان از بسیاری از فرصت‌های سرمایه‌گذاری اقتصادی و صنعتی بازبماند و نسبت به سایر استان‌ها عقب‌ماندگی‌هایی داشته باشد.

حجت‌الاسلام غفوری افزود: به‌دلیل سایه جنگ و شرایط خاص منطقه، بخش خصوصی کمتر برای سرمایه‌گذاری‌های گسترده در این استان وارد میدان شده و حتی برخی از سرمایه‌داران بومی ترجیح داده‌اند در استان‌های دیگر مانند البرز سرمایه‌گذاری کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن در طرح‌های مسکن ملی گفت: این طرح در کرمانشاه به‌صورت ابتکاری با الگوی ساخت واحدهای سه‌طبقه آغاز شد و امروز این مدل در سایر استان‌ها نیز در حال اجراست. هرچند اقدامات خوبی انجام شده، اما کافی نیست و باید با هم‌افزایی و حمایت بیشتر ادامه یابد.

وی افزود: بر اساس آمارها، حدود ۱۸ هزار خانواده بی‌سرپرست در استان کرمانشاه فاقد مسکن هستند و در شرایط دشوار اجاره‌نشینی به‌سر می‌برند. این موضوع یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های اجتماعی استان است و لازم است برای آن چاره‌ای جدی اندیشیده شود.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به وضعیت سکونت‌گاه‌های غیررسمی در کرمانشاه گفت: این استان دومین شهر حاشیه‌نشین کشور بعد از مشهد را دارد و حدود ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شهر کرمانشاه در مناطق حاشیه‌ای با خانه‌های محقر و شرایط دشوار زندگی می‌کنند. بازدیدهای میدانی نشان می‌دهد که وضعیت این مناطق نیازمند برنامه‌ریزی فوری و حمایتی ویژه است.

وی خاطرنشان کرد: طرح‌های بازسازی و نوسازی بنیاد مسکن در روستاها و شهرهای کوچک بسیار ارزشمند است، اما ضروری است برای سکونت‌گاه‌های غیررسمی و مناطق حاشیه‌ای شهرها نیز برنامه‌ای مشابه طراحی شود تا عدالت عمرانی و اجتماعی در همه نقاط محقق گردد.

نماینده ولی‌فقیه در استان ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران بنیاد مسکن افزود: استان کرمانشاه به‌دلیل وسعت و شرایط خاص، نیازمند حمایت مضاعف و ویژه‌تری نسبت به سایر استان‌هاست تا بتوان عقب‌ماندگی‌های ناشی از جنگ و مشکلات اقتصادی را جبران کرد.

وی از حجت‌الاسلام روحانی‌نژاد و مجموعه بنیاد مسکن بابت حضور در استان و پیگیری طرح‌های عمرانی و اجتماعی تقدیر کرد و گفت: حضور مسئولان بنیاد در کرمانشاه قطعاً منشأ خیر و برکت برای مردم خواهد بود و امیدواریم با اجرای برنامه‌های مؤثر، خانواده‌های محروم هرچه سریع‌تر صاحب خانه شوند.

حجت‌الاسلام غفوری در پایان اظهار کرد: هر خانواده‌ای که صاحب خانه می‌شود، از عمق وجود برای نظام اسلامی و مقام معظم رهبری دعا می‌کند. این دعای خیر محرومان بزرگ‌ترین پشتوانه معنوی برای مدیران خدوم بنیاد مسکن است. وی از خداوند متعال خواست توفیقات روزافزون برای مسئولان بنیاد، رهبر معظم انقلاب و خادمان محرومان عطا فرماید.