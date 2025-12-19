به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر کرمانشاه، با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی در همه لحظات زندگی، به تبیین مجموعه‌ای از مباحث اعتقادی، تربیتی، اجتماعی و سیاسی پرداخت و اظهار کرد: آنچه انسان را در مسیر تقوا ثابت‌قدم نگه می‌دارد، یاد دائمی خداوند و غفلت‌نکردن از حضور پروردگار متعال در همه حالات زندگی است.

وی در خطبه نخست، محور سخنان خود را «تربیت اسلامی» عنوان کرد و افزود: آینده جامعه اسلامی وابسته به نحوه تربیت فرزندان بر اساس معارف الهی است؛ تربیتی که از نخستین مراحل ازدواج، انعقاد نطفه، دوران کودکی و شیرخوارگی آغاز می‌شود و نقش خانواده در آن بی‌بدیل است.

امام جمعه کرمانشاه تصریح کرد: اگر فضای خانواده سرشار از اخلاق اسلامی، محبت، احترام متقابل و فضائل اخلاقی میان زن و شوهر و پدر و مادر باشد، فرزندان نیز به‌طور طبیعی با همین ارزش‌ها انس می‌گیرند و این فضائل در رفتار و شخصیت آنان نهادینه می‌شود.

حجت‌الاسلام غفوری با اشاره به سفارش‌های پیامبر اکرم (ص) گفت: در روایات اسلامی، ایمان حقیقی با تواضع و پرهیز از خودبزرگ‌بینی سنجیده می‌شود و یکی از جلوه‌های آن، خدمت مرد به خانواده در محیط خانه است. کسی که خدمت به همسر و خانواده را پایین‌تر از شأن خود بداند، از روح ایمان فاصله گرفته است.

وی افزود: پیامبر اسلام (ص) خدمت در خانواده، هم‌نشینی با اقشار ضعیف و فروتنی در برابر دیگران را از نشانه‌های مؤمن واقعی دانسته‌اند و این آموزه‌ها به صراحت در قرآن کریم نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

جایگاه رفیع بانوان در نظام الهی خانواده

نماینده ولی‌فقیه در استان کرمانشاه با بیان روایاتی درباره مقام بانوان اظهار کرد: در آموزه‌های اسلامی، کوچک‌ترین خدمت زن در محیط خانواده، اگر با نیت اصلاح و خیر همراه باشد، مورد توجه خاص الهی قرار می‌گیرد. بارداری، زایمان و شیردهی مادران، در منطق دین هم‌سنگ عبادت شبانه‌روزی و جهاد در راه خدا معرفی شده است.

وی تأکید کرد: این نگاه بلند، نشان‌دهنده عظمت نقش زن در خانواده و جامعه است و هیچ عبادتی جایگزین اثرگذاری تربیتی و معنوی محیط گرم و سرشار از محبت خانواده نمی‌شود.

حجت‌الاسلام غفوری در ادامه با اشاره به آغاز ماه رجب المرجب گفت: این ماه، نقطه شروع فصل معنویت و زمان استغفار و پاک‌سازی دل از غفلت‌هاست تا انسان برای ورود به ماه شعبان و سپس مهمانی بزرگ الهی در ماه مبارک رمضان آماده شود.

وی با تبریک ولادت امام محمدباقر (ع) و تسلیت شهادت امام هادی (ع)، از مؤمنان خواست با بهره‌گیری از روزه، دعا و مناجات، خود را برای شب‌های قدر مهیا کنند.

جنگ امروز، جنگ رسانه و باورهاست

امام جمعه کرمانشاه در بخش پایانی خطبه‌ها با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب، تصریح کرد: میدان اصلی تقابل با دشمن، عرصه رسانه و جنگ شناختی است؛ جایی که دشمن تلاش می‌کند باورها، ذهن‌ها و قلب‌ها را هدف قرار دهد تا بدون هزینه، به اهداف خود برسد.

وی با هشدار نسبت به تلاش دشمن برای ایجاد اختلاف داخلی افزود: منبر جمعه همواره محور وحدت بوده و خواهد بود و اجازه داده نخواهد شد که این جایگاه به ابزار تفرقه یا تضعیف جبهه داخلی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام غفوری خاطرنشان کرد: امروز همه آحاد جامعه، به‌ویژه صاحبان قلم، بیان و رسانه، موظف‌اند با آرایش تهاجمی و فعال وارد میدان تبیین شوند و با روشنگری، نقاط ضعف دشمن را هدف قرار دهند.

وی در پایان گفت: به فضل الهی و بر اساس وعده قطعی خداوند، ملت ایران در این نبرد شناختی و رسانه‌ای نیز پیروز خواهد شد و دشمن بار دیگر در تحقق اهداف خود ناکام می‌ماند.