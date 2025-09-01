شینا انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه به مناسبت روز ملی یوزپلنگ آسیایی سفری به استان سمنان و منطقه پارک ملی توران شاهرود انجام شد، ابراز داشت: هدف از این بازدید تلاش برای حفظ زیستگاه یوز آسیایی است.

وی با بیان اینکه طی سنوات گذشته حدود ۱۳ یوزپلنگ آسیایی بر اثر تصادفات جاده‌ای جان باختند، افزود: موضوع تامین امنیت یوز به ویژه در محور میامی- عباس آباد در دستور کار قرار گرفته است.

رئیس سازمان محیط زیست با بیان اینکه یوزپلنگ به عنوان نادرترین گونه گربه سان جهان هم اکنون وضعیت خوبی را در کشور ندارد، ابراز داشت: از زیستگاه‌های مهم توران و میان دشت است که باید فکری برای تامین امنیت، غذا و آب آن شود.

انصاری در ادامه تصریح کرد: بخشی از پروژه فنس کشی بر عهده سازمان و قسمت دیگر توسط وزارت راه در حال اجرا است.

وی با تاکید بر اینکه موضوع سرعت خودروها و روشنایی جاده از مواردی که پیگیری شده است، افزود: برای حفظ بقای اندک یوزه‌ای باقی مانده باید حفاظت از زیستگاه در اولویت واقع شود.