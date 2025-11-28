دهقانی:مادران و همسران شهدا الگوی ماندگار ایثار و تربیت نسل مؤمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه شهر بم با گرامیداشت مقام شهدا و خانواده‌های آنان، نقش بی‌بدیل مادران و همسران شهدا را در پرورش نسل مؤمن، مقاوم و انقلابی مورد تأکید قرار داد.

وی با اشاره به نقش مادری در شکل‌گیری شخصیت انسان‌ها گفت: برخی مادران، عالم پرور و خادم‌پرورند، اما مادران و همسران شهدا، شهیدپرورند؛ آنان از فدا کردن عزیزترین دارایی‌های خود برای اسلام دریغ نکردند و مصداق واقعی بسیجیان مخلص هستند.

امام جمعه بم ضمن یادآوری شرایط پس از زلزله بم افزود: برخی از افراد در جریان زلزله دچار آسیب شدند و امروز جزو توان‌یابان هستند که لازم است ادارات و نهادهای مختلف با به‌کارگیری مهارت‌ها و استعدادهای آنان زمینه حضور فعال‌ترشان را در جامعه فراهم کنند.

دهقانی، همچنین از برگزاری مراسم فاطمی اخیر در سطح دانش‌آموزی تقدیر کرد و گفت: از ریاست و اعضای اتحادیه انجمن اسلامی دانش‌آموزی و آموزش و پرورش تشکر می‌کنم که با حمایت‌های خود زمینه تربیت نسل مؤمن و فرهیخته را فراهم می‌کنند و انتظار داریم سایر نهادها مانند شهرداری نیز در این مسیر یاریگر باشند.

خطیب جمعه بم یکی از مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را حفظ بیت‌المال دانست و با تاکید بر اینکه هر شهروند باید نسبت به اموال عمومی احساس مسئولیت کند افزود: متأسفانه بخشی از لوازم و امکانات اهدایی پس از زلزله بم از شهر خارج شده است که لازم است فرمانداری نظارت و لیست‌برداری دقیقی از اموال ادارات انجام دهد.

وی با اشاره به نزدیکی انتخابات مجلس ادامه داد: نماینده تراز انقلاب باید عادل، متواضع، دردشناس و مطالبه گر باشد، او نباید از نقد بترسد، بلکه باید منتقد را دوست خود بداند.

دهقانی، افزود: صداقت در وعده‌ها و شجاعت در پیگیری مطالبات مردم از ویژگی‌های چنین نماینده‌ای است.

وی تصریح کرد: نگاه اسلام به امر به معروف و نهی از منکر دخالت در امور شخصی دیگران نیست، بلکه تلاشی است برای جلوگیری از رفتارهایی که به جامعه آسیب می‌زند.

امام جمعه بم با تشبیه این فریضه به یک تکنولوژی اجتماعی، آن را ابزاری کارآمد در مدیریت اجتماعی دانست و افزود: اجرای صحیح آن می‌تواند در ارتقای سرمایه اجتماعی، گسترش عدالت و کاهش آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی بسیار مؤثر باشد.

دهقانی، با بیان اینکه امر به معروف بدون شناخت، اخلاق و مدارا مانند نماز بی‌وضو است، اظهار داشت: کسی که می‌خواهد در این عرصه وارد شود باید آگاه، دلسوز و ناصح باشد.

وی افزود: نهادینه کردن امر به معروف و نهی از منکر موجب تقویت ارزش‌هایی مانند صداقت، امانت‌داری و وفاداری در جامعه می‌شود و از فروپاشی خانواده‌ها و گسترش آسیب‌های اجتماعی جلوگیری می‌کند.