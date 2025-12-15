  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ آذر ۱۴۰۴، ۱۷:۱۵

امام جمعه بم: فضای رسانه ای شهرستان بم باید ساماندهی شود

بم- امام جمعه بم بر ضرورت ساماندهی و یکپارچگی فضای رسانه‌ای این شهرستان تأکید کرد و خواستار ایجاد یک محور واحد برای انتشار اخبار رسمی شد تا از سردرگمی مردم جلوگیری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری شهرستان بم با اشاره به انتصاب دبیر شورای هماهنگی شهرستان بم ابراز امیدواری کرد: با سابقه مطلوب ایشان، شاهد نوآوری و ابتکار عمل در اجرای برنامه‌های فرهنگی باشیم تا از نسل جوان عقب نمانیم.

وی با انتقاد از وضعیت موجود، بر اهمیت هماهنگی در اجرای برنامه‌های شهرستانی تأکید کرد و افزود: در برخی موارد شاهد بی‌نظمی و عدم یکپارچگی هستیم و برنامه‌هایی حیاتی با مشکل مواجه می‌شوند، در حالی‌که در بخش‌هایی بدون اولویت، هزینه‌های قابل توجهی صرف می‌شود.

حجت‌الاسلام دهقانی، توجه به پیشینه فرهنگی بم و ساماندهی رسانه رسمی شهرستان را ضروری دانست و اعلام کرد: چند مدیر مسئول رسانه‌های فعال شهرستان بم با هماهنگی فرماندار در قالب هیئت تحریریه یا شورای مشاوران رسانه‌ای گرد هم آیند تا اخبار رسمی، گزارش‌ها و مصاحبه‌ها از یک مسیر واحد و تحت نظارت منتشر شود.

وی خاطرنشان ساخت: در نبود ساختار نظارتی، گاه شاهد انتشار اخبار غیررسمی و نادرست هستیم که موجب سردرگمی مردم می‌شود، لذا ایجاد محور واحد رسانه‌ای اقدامی ضروری است.

کد خبر 6690428

