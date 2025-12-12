  1. استانها
  2. کرمان
۲۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۶

دهقانی: سکوت در برابر منکر زمینه نابودی ایمان جامعه را فراهم می‌کند

بم- امام جمعه بم گفت: باید در برابر رفتارها و گفتارهایی که موجب تمسخر و تضعیف ارزش‌های اسلامی می‌شود ایستاد و سکوت نکرد، زیرا سکوت در برابر منکر زمینه نابودی ایمان جامعه را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بم با اشاره به جایگاه عبادت در تعالی انسان گفت: هر کس عبادت‌های خود را محکم و خالصانه انجام دهد، خداوند به او مقام فراست، هوشیاری و زیرکی عطا می‌کند.

وی با بیان اینکه فراست و درایت از ویژگی‌های مؤمن حقیقی است، افزود: بر اساس روایات نبوی و آموزه‌های اهل بیت (ع)، مؤمن باید در گفتار و رفتار اهل تأمل باشد و سخن را بدون اندیشه نپذیرد، چرا که خداوند سخن و تحلیل درست را بر زبان انسان مؤمن جاری می‌سازد.

امام جمعه بم تأکید کرد: در جامعه‌ای که دشمن از دشمنی دست نمی‌کشد و همواره در حال یارگیری علیه دین و عقاید مردم است، اگر امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شود، جامعه دچار رکود معنوی و قفل شدن آسمان دعا خواهد شد.

دهقانی، با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: آن حضرت هشدار داده‌اند که ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب سلطه‌ی بدکاران بر جامعه می‌شود؛ جامعه‌ای که در آن مؤمنان سکوت اختیار کنند، منکرات رشد می‌کند و دین و اعتقادات مردم تضعیف می‌گردد.

وی با انتقاد از قداست شکنی در عرصه رسانه‌ها تصریح کرد: امروز برخی رسانه‌ها نه تنها حرمت مقدسات را رعایت نمی‌کنند، بلکه با تمسخر و تحریف مفاهیم دینی در جهت بی‌اعتبار سازی دین و ارزش‌های الهی حرکت می‌کنند.

وی افزود: این روند خطرناک، مقدسات را هدف قرار داده و در نهایت به از بین رفتن حساسیت عمومی نسبت به ارزش‌های دینی منجر می‌شود.

خطیب جمعه بم گفت: هنگامی که دیوار امر به معروف و نهی از منکر شکسته شود، زمینه برای ترویج منکرات و تضعیف باورهای دینی فراهم خواهد شد؛ همان‌طور که اموال عمومی در صورت بی‌توجهی مردم تخریب می‌شود، دین نیز بدون مراقبت جمعی آسیب می‌بیند.

وی تأکید کرد: حفظ مقدسات و صیانت از دین وظیفه همگانی است و باید در برابر رفتارها و گفتارهایی که موجب تمسخر و تضعیف ارزش‌های اسلامی می‌شود ایستاد و سکوت نکرد، زیرا سکوت در برابر منکر، زمینه نابودی ایمان جامعه را فراهم می‌کند.

امام جمعه بم خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با سایر واجبات، همچون اقیانوسی در برابر قطره‌ای است؛ چرا که ضامن حیات دینی و معنوی جامعه است و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

دهقانی، با تأکید بر ضرورت ولایت مداری و پرهیز از تصمیم گیری‌های مبتنی بر سلایق شخصی، گفت: انسانی که خود را می‌بیند و نظرات شخصی را بر دستورات الهی مقدم می‌دارد، میدان‌های اصلی خدمت را خالی می‌گذارد و این امر موجب ضربه به جامعه دینی، فرهنگی و سیاسی می‌شود.

وی تصریح کرد: ترک میدان از سوی مؤمنان، به دلیل دیدگاه‌های فردی یا خستگی جسمی، خلاف روحیه مجاهدت است و جامعه‌ای که مبتلا به تصمیمات سلیقه‌ای شود، دچار تفرقه، ضعف علمی و انحراف از رشد خواهد شد.

وی افزود: هر مسئول باید فارغ از گرایش‌های حزبی و شخصی، برای آبادانی شهر و رفع مشکلات مردم تمام توان و اعتبار خود را هزینه کند، نه آنکه اختلاف سلیقه، مانع همکاری و پیشرفت شهری شود.

وحدت حوزه و دانشگاه؛ میراث شهید مفتح

امام جمعه بم با گرامیداشت یاد شهید مفتح، روز وحدت حوزه و دانشگاه را فرصتی طلایی دانست و گفت: شهید مفتح با ایستادگی در برابر قداست شکنی‌ها و شکاف‌افکنی بین حوزه و دانشگاه، الگویی از عقلانیت، ایمان و شجاعت را به جامعه علمی کشور عرضه کرد.

وی به نقل از شهید مطهری افزود: شهید مفتح هیچ ملاحظه‌ای در برابر توهین به مقدسات نداشت و همان استقامت و متانت او موجب پیوند میان جریان علمی و معنوی کشور شد.

لزوم حمایت از فعالان اقتصادی و تجار خرما در بم

امام جمعه بم همچنین با اشاره به مشکلات بازار خرما و وضعیت سردخانه‌ها و تجار شهرستان گفت: حمایت مسئولان از تولیدکنندگان و تجار خرما باید ملموس و اعلام عمومی شود، اگر این قشر آسیب ببیند، نه تنها بازار خرما بلکه کشاورزان نیز متضرر خواهند شد و اقتصاد شهرستان به خطر می‌افتد.

وی افزود: مقایسه مردم شهرستان با سایر شهرها نشان می‌دهد آن‌جاهایی که ارتباط مسئولان با مردم و پیگیری میدانی مسائل جدی‌تر است، پیشرفت و آبادانی به مراتب بیشتر بوده است.

وی در ادامه به مشکلات جاده‌های بم، ریگان و ده بکری اشاره کرد و گفت: برخی مسیرها به حدی فرسوده‌اند که رانندگان ترجیح می‌دهند از خاکی عبور کنند تا خودروهایشان آسیب نبینند.

وی خواستار همکاری بین شهرستان‌ها برای تعمیر این جاده‌ها شد و تأکید کرد که امنیت و شأن مردم بم، اقتضای رسیدگی فوری به این مسیرها دارد.

افراط و تفریط، بلای جامعه‌ها

امام جمعه بم در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با نقد رفتارهای افراطی و تفریطی در حوزه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی گفت: خروجی افراط گرایی تصمیم‌های غیر مسئولانه و رفتارهایی است که بدون توجه به پیامد اجتماعی، موجب دلسردی مردم و تضعیف نهادهای دینی می‌شود.

وی خواستار معرفی الگوهای درخشان مانند شهید صدر، شهید دستغیب، آیت‌الله بهجت و علمای ربانی شد و تأکید کرد رسانه‌ها نباید در این زمینه منفعل یا وابسته باشند.

دهقانی، با انتقاد از وابستگی برخی رسانه‌ها به گرایش‌های حزبی گفت: شهرستان بم باید دارای رسانه‌ای مستقل، منصف و مردم‌محور باشد تا اخبار و تحلیل‌های واقعی را بدون جانبداری منتشر کند.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست اخبار رسمی خود را تنها از مجاری معتبر و مورد تأیید فرمانداری منتشر کنند تا از انتشار مطالب تفرقه‌برانگیز جلوگیری شود.

