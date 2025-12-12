به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین فرهاد دهقانی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهر بم با اشاره به جایگاه عبادت در تعالی انسان گفت: هر کس عبادت‌های خود را محکم و خالصانه انجام دهد، خداوند به او مقام فراست، هوشیاری و زیرکی عطا می‌کند.

وی با بیان اینکه فراست و درایت از ویژگی‌های مؤمن حقیقی است، افزود: بر اساس روایات نبوی و آموزه‌های اهل بیت (ع)، مؤمن باید در گفتار و رفتار اهل تأمل باشد و سخن را بدون اندیشه نپذیرد، چرا که خداوند سخن و تحلیل درست را بر زبان انسان مؤمن جاری می‌سازد.

امام جمعه بم تأکید کرد: در جامعه‌ای که دشمن از دشمنی دست نمی‌کشد و همواره در حال یارگیری علیه دین و عقاید مردم است، اگر امر به معروف و نهی از منکر کنار گذاشته شود، جامعه دچار رکود معنوی و قفل شدن آسمان دعا خواهد شد.

دهقانی، با اشاره به بیانات امیرالمؤمنین علی (ع) گفت: آن حضرت هشدار داده‌اند که ترک امر به معروف و نهی از منکر موجب سلطه‌ی بدکاران بر جامعه می‌شود؛ جامعه‌ای که در آن مؤمنان سکوت اختیار کنند، منکرات رشد می‌کند و دین و اعتقادات مردم تضعیف می‌گردد.

وی با انتقاد از قداست شکنی در عرصه رسانه‌ها تصریح کرد: امروز برخی رسانه‌ها نه تنها حرمت مقدسات را رعایت نمی‌کنند، بلکه با تمسخر و تحریف مفاهیم دینی در جهت بی‌اعتبار سازی دین و ارزش‌های الهی حرکت می‌کنند.

وی افزود: این روند خطرناک، مقدسات را هدف قرار داده و در نهایت به از بین رفتن حساسیت عمومی نسبت به ارزش‌های دینی منجر می‌شود.

خطیب جمعه بم گفت: هنگامی که دیوار امر به معروف و نهی از منکر شکسته شود، زمینه برای ترویج منکرات و تضعیف باورهای دینی فراهم خواهد شد؛ همان‌طور که اموال عمومی در صورت بی‌توجهی مردم تخریب می‌شود، دین نیز بدون مراقبت جمعی آسیب می‌بیند.

وی تأکید کرد: حفظ مقدسات و صیانت از دین وظیفه همگانی است و باید در برابر رفتارها و گفتارهایی که موجب تمسخر و تضعیف ارزش‌های اسلامی می‌شود ایستاد و سکوت نکرد، زیرا سکوت در برابر منکر، زمینه نابودی ایمان جامعه را فراهم می‌کند.

امام جمعه بم خاطرنشان کرد: امر به معروف و نهی از منکر در مقایسه با سایر واجبات، همچون اقیانوسی در برابر قطره‌ای است؛ چرا که ضامن حیات دینی و معنوی جامعه است و نباید نسبت به آن بی‌تفاوت بود.

دهقانی، با تأکید بر ضرورت ولایت مداری و پرهیز از تصمیم گیری‌های مبتنی بر سلایق شخصی، گفت: انسانی که خود را می‌بیند و نظرات شخصی را بر دستورات الهی مقدم می‌دارد، میدان‌های اصلی خدمت را خالی می‌گذارد و این امر موجب ضربه به جامعه دینی، فرهنگی و سیاسی می‌شود.

وی تصریح کرد: ترک میدان از سوی مؤمنان، به دلیل دیدگاه‌های فردی یا خستگی جسمی، خلاف روحیه مجاهدت است و جامعه‌ای که مبتلا به تصمیمات سلیقه‌ای شود، دچار تفرقه، ضعف علمی و انحراف از رشد خواهد شد.

وی افزود: هر مسئول باید فارغ از گرایش‌های حزبی و شخصی، برای آبادانی شهر و رفع مشکلات مردم تمام توان و اعتبار خود را هزینه کند، نه آنکه اختلاف سلیقه، مانع همکاری و پیشرفت شهری شود.

وحدت حوزه و دانشگاه؛ میراث شهید مفتح

امام جمعه بم با گرامیداشت یاد شهید مفتح، روز وحدت حوزه و دانشگاه را فرصتی طلایی دانست و گفت: شهید مفتح با ایستادگی در برابر قداست شکنی‌ها و شکاف‌افکنی بین حوزه و دانشگاه، الگویی از عقلانیت، ایمان و شجاعت را به جامعه علمی کشور عرضه کرد.

وی به نقل از شهید مطهری افزود: شهید مفتح هیچ ملاحظه‌ای در برابر توهین به مقدسات نداشت و همان استقامت و متانت او موجب پیوند میان جریان علمی و معنوی کشور شد.

لزوم حمایت از فعالان اقتصادی و تجار خرما در بم

امام جمعه بم همچنین با اشاره به مشکلات بازار خرما و وضعیت سردخانه‌ها و تجار شهرستان گفت: حمایت مسئولان از تولیدکنندگان و تجار خرما باید ملموس و اعلام عمومی شود، اگر این قشر آسیب ببیند، نه تنها بازار خرما بلکه کشاورزان نیز متضرر خواهند شد و اقتصاد شهرستان به خطر می‌افتد.

وی افزود: مقایسه مردم شهرستان با سایر شهرها نشان می‌دهد آن‌جاهایی که ارتباط مسئولان با مردم و پیگیری میدانی مسائل جدی‌تر است، پیشرفت و آبادانی به مراتب بیشتر بوده است.

وی در ادامه به مشکلات جاده‌های بم، ریگان و ده بکری اشاره کرد و گفت: برخی مسیرها به حدی فرسوده‌اند که رانندگان ترجیح می‌دهند از خاکی عبور کنند تا خودروهایشان آسیب نبینند.

وی خواستار همکاری بین شهرستان‌ها برای تعمیر این جاده‌ها شد و تأکید کرد که امنیت و شأن مردم بم، اقتضای رسیدگی فوری به این مسیرها دارد.

افراط و تفریط، بلای جامعه‌ها

امام جمعه بم در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با نقد رفتارهای افراطی و تفریطی در حوزه‌های سیاسی، مذهبی و اجتماعی گفت: خروجی افراط گرایی تصمیم‌های غیر مسئولانه و رفتارهایی است که بدون توجه به پیامد اجتماعی، موجب دلسردی مردم و تضعیف نهادهای دینی می‌شود.

وی خواستار معرفی الگوهای درخشان مانند شهید صدر، شهید دستغیب، آیت‌الله بهجت و علمای ربانی شد و تأکید کرد رسانه‌ها نباید در این زمینه منفعل یا وابسته باشند.

دهقانی، با انتقاد از وابستگی برخی رسانه‌ها به گرایش‌های حزبی گفت: شهرستان بم باید دارای رسانه‌ای مستقل، منصف و مردم‌محور باشد تا اخبار و تحلیل‌های واقعی را بدون جانبداری منتشر کند.

وی از دستگاه‌های اجرایی خواست اخبار رسمی خود را تنها از مجاری معتبر و مورد تأیید فرمانداری منتشر کنند تا از انتشار مطالب تفرقه‌برانگیز جلوگیری شود.