به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید احمد محمودی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اصفهان که در مصلی امام خمینی (ره) برگزار شد، با اشاره به جایگاه مصرف درست در آموزه‌های دینی اظهار کرد: استفاده صحیح، عقلانی، شرعی و عرفی از نعمت‌های الهی وظیفه‌ای همگانی است و اسراف از گناهان کبیره‌ای به شمار می‌رود که قرآن کریم با صراحت و شدت از آن نهی کرده است.

وی با استناد به آیات الهی و روایات معصومان (ع) افزود: امام موسی کاظم (ع) می‌فرمایند کسی که در بهره‌مندی از نعمت‌ها مسیر اعتدال و اقتصاد را رعایت کند، نعمت برای او باقی می‌ماند و افزایش می‌یابد، اما اسراف و تبذیر زمینه زوال نعمت را فراهم می‌کند و این همان وعده الهی در آیه شریفه «لَئِن شَکَرتُم لَأَزیدَنَّکُم» است.

محمودی با بیان اینکه قرآن کریم در موارد متعددی مصادیق اسراف را به‌صراحت تبیین کرده است، گفت: حتی در موضوع مقدسی چون انفاق که دارای ثواب فراوان است، حد و مرز تعیین شده و افراط و تفریط، هر دو مورد نکوهش قرار گرفته‌اند. در موضوعاتی مانند قصاص نیز قرآن کریم بر رعایت عدالت، میانه‌روی و پرهیز از زیاده‌روی تأکید دارد.

اصلاح سبک زندگی از رفتارهای کوچک آغاز می‌شود

امام جمعه موقت اصفهان با اشاره به روایتی از امام صادق (ع) کمترین مصداق اسراف را دور ریختن آب باقیمانده یا استفاده نادرست از وسایل دانست و افزود: سیره عملی امام خمینی (ره) سرشار از پرهیز از اسراف بود و همین رفتارها نشان می‌دهد اصلاح سبک زندگی از امور جزئی شروع می‌شود و بی‌توجهی به همین موارد به ظاهر کوچک، جامعه را گرفتار اسراف می‌کند.

وی ضمن قدردانی از حضور پرشور مردم در هوای سرد و بارانی در نماز جمعه، بارش‌های اخیر را نعمتی الهی دانست و اظهار کرد: در روزهای پایانی پاییز و آغاز زمستان، شاهد نزول برف و باران در اغلب نقاط کشور بودیم که بنا بر گزارش‌ها تداوم نیز خواهد داشت و این امر نشانه لطف و رحمت الهی است.

محمودی تصریح کرد: قرآن کریم وعده داده است که اگر مردم تقوا پیشه کنند، برکات آسمانی و زمینی بر آنان نازل می‌شود، بنابراین باید قدردان این نعمت باشیم و به‌ویژه در حوزه مدیریت مصرف، مسئولانه و آگاهانه عمل کنیم.

وی به مناسبت روز وحدت حوزه و دانشگاه و سالروز شهادت آیت‌الله دکتر مفتح (ره) گفت: حوزه و دانشگاه هر کدام به تنهایی پاسخگوی نیازهای جامعه نیستند و جدایی علم از دین، تجربه‌ای تلخ است که در دوران پهلوی منجر به وابستگی، عقب‌ماندگی و بحران‌های جدی برای کشور شد.

امام جمعه موقت اصفهان افزود: اگر علم از اخلاق و معنویت جدا شود، فجایع بزرگی برای بشریت رقم خواهد خورد؛ همان‌گونه که امروز انباشت سلاح‌های هسته‌ای تهدیدی جدی برای جهان شده است. پیشرفت علمی بدون دین و اخلاق، نه آرامش می‌آورد و نه امنیت، بلکه به جنگ و ویرانی ختم می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه وحدت حوزه و دانشگاه شکست دشمنان را تضمین می‌کند، گفت: بسیاری از مسئولان و مدیران جمهوری اسلامی پرورش‌یافته حوزه و دانشگاه هستند و با همدلی در مسیر خدمت به مردم گام برمی‌دارند. این وحدت در سایه هدایت‌های مقام معظم رهبری موجب عزت، استقلال و پیشرفت کشور شده است.

محمودی در بخش پایانی سخنان خود بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تأکید کرد و از برگزاری آئین ملی «یلدای شهدایی» در گلزار شهدای اصفهان با حضور خانواده‌های معظم شهدا قدردانی کرد و آن را اقدامی ارزشمند در زنده نگه داشتن یاد و نام شهدا دانست.