قریشی: اسراف در مصرف آب به حداقل برسد؛لزوم اصلاح الگوی کشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین سید مهدی قریشی، ظهر جمعه در جمع نمازگزاران ارومیه با اشاره به مسئله کمآبی در کشور، اظهار کرد: مردم باید مصرف آب را مدیریت کنند و دولت نیز موظف است مصرف را ساماندهی کرده و روشهای نوین آبیاری را جایگزین شیوههای سنتی کند.
وی با تاکید برمشارکت و همکاری مردم برای عبور از وضعیت کم آبی عنوان کرد: بخش کشاورزی نیازمند اصلاح جدی در الگوی کشت است و جهاد کشاورزی باید در این زمینه، کشاورزان را یاری کند تا کشت محصولات پرآببر کاهش یابد.
امامجمعه ارومیه در بخش دیگری از سخنان خود به عوامل معنوی و انسانی در کاهش بارشها اشاره کرد و گفت: علاوه بر عوامل طبیعی، طبق آیات قرآن و روایات، برخی رفتارها و گناهان موجب ازدسترفتن نعمتهای الهی میشود و خشکسالی نیز از آثار همین بیتوجهیهاست.
نقش آفرینی بسیج در حفظ امنیت کشور
حجت الاسلام قریشی با اشاره به سالروز صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفین توسط امام خمینی در ۲۹ آبان ۱۳۵۸ و آغاز هفته بسیج افزود: تشکیل بسیج نقش مهمی در حفظ امنیت مردم ایفا کرده لذا اگر مردم در همه اصناف و سطوح با روحیه بسیجی وارد میدان شوند و این تفکر در جامعه رسوخ پیدا کند، مشکلات کشور حل خواهد شد
وی اظهار کرد: بسیج پاسدار آرمانهای انقلاب اسلامی بوده و حتی برخی کشورها با الگوگیری از این تفکر، در برابر استکبار جهانی ایستادگی کردهاند. در دفاع مقدس و نیز جنگ ۱۲ روزه، نقشآفرینی بسیج توانست معادلات را تغییر دهد.
امام جمعه ارومیه با گرامیداشت ۲۴ آبان، سالروز رحلت علامه طباطبایی (ره)، گفت: علامه طباطبایی در حوزه علم و اخلاق از بزرگان عصر خود بود و اثر ارزشمند «المیزان» یکی از یادگارهای مهم این عالم است به همین مناسبت این روز، روز کتاب و کتابخوانی نامگذاری شده و لازم است فرهنگ مطالعه در جامعه نهادینه شود.
کتاب خوانی در خانواده به سبک و عادت تبدیل شود
نماینده ولی فقیه در آذربایجانغربی با تأکید بر اینکه خانوادهها باید در سبک زندگی خود تغییر ایجاد کرده و کتابخوانی را به یک عادت تبدیل کنند، خاطرنشان کرد: همانطور که در دین ما تاکید شده باید فرزندان خود را به خواند کتاب و کسب دانش و آگاهی تشویق کنیم.
حجت الاسلام قریشی با اشاره به توصیههای رهبر معظم انقلاب به دانشآموزان مبنی بر مطالعه تاریخ انقلاب اسلامی تأکید کرد: شناخت دقیق از تاریخ انقلاب و ملت، بستر فهم مسئولیتهای فردی و اجتماعی را در جامعه فراهم میکند.
وی با بیان اینکه تاریخ نشان داده هرجا مقاومت کردیم پیروز شدیم و هرجا کوتاه آمدیم تحقیر شدیم و مملکت ما را تاراجکردن، گفت: در جنگ دوازدهروزه نیز حضور مردم در صحنه موجب شد دشمنان نتوانند به اهداف خود برسند. تاریخ داوری بیطرف است و روشن نشان خواهد داد که راه پیروزی، مقاومت است.
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