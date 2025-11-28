به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار با تأکید بر اهمیت تقوا و صبر گفت: اگر انسان این دو صفت را در زندگی خود داشته باشد، خداوند او را در زمره محسنین قرار می‌دهد و اجر او ضایع نخواهد شد.

امام جمعه بنجار در ادامه به چهار توصیه رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و افزود: نخستین توصیه، حفظ اتحاد ملی در برابر دشمنان است؛ اتحادی که باید میان مردم، مسئولان و جریان‌های مختلف تقویت شود. دومین توصیه، حمایت از دولت منتخب پس از انتخابات است تا مشکلات کشور با همکاری همگانی برطرف شود. سومین توصیه، پرهیز از اسراف در آب، برق، گاز و مواد غذایی است که به گفته وی وظیفه‌ای شرعی و ملی محسوب می‌شود. چهارمین توصیه نیز تقویت ارتباط با خداوند و دعا برای نزول باران، امنیت و عافیت است.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مدرس و روز مجلس، وظایف نمایندگان را یادآور شد و گفت: مجلس باید از اختلاف‌افکنی پرهیز کند، با دولت تعامل داشته باشد، به سوگند خود پایبند باشد، نظارت مسئولانه و هوشمندانه انجام دهد و ارتباط نزدیک با مردم را حفظ کند.

حجت الاسلام اربابی با تأکید بر اهمیت قانون در مسیر پیشرفت کشور اظهار داشت: قانون باید مشکلات واقعی را حل کند و قابلیت اجرایی داشته باشد. قانون‌گریزی هیچ توجیه عقلانی و شرعی ندارد.

وی همچنین به مشکلات منطقه آزاد سیستان اشاره کرد و خواستار تعامل بیشتر دستگاه‌ها برای رفع موانع و کمک به مرزنشینان شد.