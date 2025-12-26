به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار با اشاره به هفتم دی ماه، سالروز فرمان امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ مبنی بر تشکیل نهضت سوادآموزی تصریح کرد: امام (ره) این حرکت را برای هدایت ملت به سمت علم‌آموزی آغاز کرد؛ اسلام مسلمانان را به علم‌آموزی توصیه می‌کند.

امام جمعه بنجار با بیان آمارهای قبل و بعد از انقلاب خاطرنشان کرد: در اوایل انقلاب، ۵۲ درصد مردم بی‌سواد بودند اما به برکت انقلاب، کمتر از دو درصد بی‌سواد هستند؛ مدارس قبل از انقلاب ۳۳ هزار بود اما اکنون بیش از ۱۱۴ هزار مدرسه داریم و سرانه آموزشی از دو متر به پنج متر رسیده است.

حجت‌الاسلام اربابی تأکید کرد: ایران در بین کشورهای در حال توسعه رتبه اول و نزدیک به کشورهای توسعه‌یافته است؛ قبل از انقلاب تنها ۳۰ درصد زنان قدرت خواندن داشتند اما اکنون بیش از ۳۰ درصد زنان مدرک سطح عالی دانشگاهی دارند.

وی در ادامه با اشاره به روز صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت سبب اشتغال، افزایش درآمد منطقه و ایجاد صنایع پایین‌دستی می‌شود؛ قدردان زحمات استاندار بومی هستیم که پتروشیمی در بلوچستان را کلنگ‌زنی کرده است.

امام جمعه بنجار افزود: درخواست داریم برای شمال استان نیز صنعت پتروشیمی استارت بخورد تا مشکلات اشتغال و اقتصادی حل شود.

وی با اشاره به نهم دی، روز بصیرت خاطرنشان کرد: فتنه ۸۸ توسط افرادی بدون وجدان ایجاد شد اما مردم بصیر در نهم دی فتنه را خاموش کردند؛ نظام متکی به خدا است و با فتنه‌ها از بین نمی‌رود.

حجت‌الاسلام اربابی در با اشاره به نزدیکی ایام اعتکاف گفت: اعتکاف مراسمی معنوی و جوان‌محور است؛ قبل از انقلاب محدود بود اما اکنون در همه استان‌ها برگزار می‌شود؛ سال گذشته در بنجار هشت مسجد اعتکاف داشتیم اما امسال نزدیک به ۱۵ مسجد برگزار کننده اعتکاف هستند. این نشان‌دهنده تجلی معنویت در جوانان است.

وی در پایان افزود: اعتکاف مردمی است، و هزینه‌های آن توسط دولت تأمین نمی‌شود.