امام جمعه بنجار: شبکه های اجتماعی عامل کاهش سرانه مطالعه ایرانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام و المسلمین مهدی اربابی در خطبههای این هفته نماز جمعه بنجار، با اشاره به آیه تطهیر و جایگاه اهل بیت (ع) گفت: خداوند اهل بیت خود را پاک و مطهر قرار داده است و آنان مفسر و معلم واقعی قرآن در جامعهاند. قرآن بدون اهل بیت میتواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و دستورات آن تحریف شود.
امام جمعه بنجار بیان کرد: کتاب غذای روح است و انس با کتاب، قدرت تحلیل و آگاهی را افزایش میدهد. سرانه مطالعه در جامعه پایین است و ما وقت زیادی را در شبکههای اجتماعی میگذرانیم، اما برای مطالعه وقت نمیگذاریم. هر نهاد و خانوادهای مسئولیت دارد تا فرهنگ مطالعه را ترویج دهد، زیرا پیشرفت واقعی جامعه منوط به آگاهی و فهم درست مردم است.
وی همچنین به یادواره شهدای روحانیت اشاره کرد و اظهار داشت: روحانیت در دوران دفاع مقدس با بیشترین فداکاری، نمونهای از خدمت به مردم و دین بود. از هر هزار طلبه، چهل نفر در راه دفاع از کشور و اسلام به شهادت رسیدند که بالاترین آمار در میان صنوف مختلف است.
ضرورت اقامه نماز باران برای مقابله با خشکسالی
حجت الاسلام اربابی با اشاره به موضوع کمآبی و خشکسالی گفت: مسئولان باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و برنامهریزی دقیق برای مدیریت منابع آب داشته باشند. مردم نیز در مصرف آب دقت و صرفهجویی کنند و از اسراف پرهیز نمایند. برگزاری نماز باران و توسل به خداوند نیز فرصتی برای درخواست نزول رحمت الهی و حل مشکلات کمآبی است.
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