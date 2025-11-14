  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۴:۴۱

امام جمعه بنجار: شبکه های اجتماعی عامل کاهش سرانه مطالعه ایرانیان است

امام جمعه بنجار: شبکه های اجتماعی عامل کاهش سرانه مطالعه ایرانیان است

بنجار - امام جمعه بنجار گفت: کتاب غذای روح است و انس با کتاب، قدرت تحلیل و آگاهی را افزایش می‌دهد؛ سرانه مطالعه در جامعه پایین است و ما وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه بنجار، با اشاره به آیه تطهیر و جایگاه اهل بیت (ع) گفت: خداوند اهل بیت خود را پاک و مطهر قرار داده است و آنان مفسر و معلم واقعی قرآن در جامعه‌اند. قرآن بدون اهل بیت می‌تواند مورد سوءاستفاده قرار گیرد و دستورات آن تحریف شود.

امام جمعه بنجار بیان کرد: کتاب غذای روح است و انس با کتاب، قدرت تحلیل و آگاهی را افزایش می‌دهد. سرانه مطالعه در جامعه پایین است و ما وقت زیادی را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانیم، اما برای مطالعه وقت نمی‌گذاریم. هر نهاد و خانواده‌ای مسئولیت دارد تا فرهنگ مطالعه را ترویج دهد، زیرا پیشرفت واقعی جامعه منوط به آگاهی و فهم درست مردم است.

وی همچنین به یادواره شهدای روحانیت اشاره کرد و اظهار داشت: روحانیت در دوران دفاع مقدس با بیشترین فداکاری، نمونه‌ای از خدمت به مردم و دین بود. از هر هزار طلبه، چهل نفر در راه دفاع از کشور و اسلام به شهادت رسیدند که بالاترین آمار در میان صنوف مختلف است.

ضرورت اقامه نماز باران برای مقابله با خشکسالی

حجت الاسلام اربابی با اشاره به موضوع کم‌آبی و خشکسالی گفت: مسئولان باید اقدامات پیشگیرانه انجام دهند و برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت منابع آب داشته باشند. مردم نیز در مصرف آب دقت و صرفه‌جویی کنند و از اسراف پرهیز نمایند. برگزاری نماز باران و توسل به خداوند نیز فرصتی برای درخواست نزول رحمت الهی و حل مشکلات کم‌آبی است.

کد مطلب 6655589

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • TR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
      پاسخ
      کتاب بخونیم از بازار گرانی عقب میفتیم
    • IR ۰۹:۳۷ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      0 0
      پاسخ
      این به دلیل عدم جذابیت کتاب ها و مطالب هست

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها