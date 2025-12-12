امام جمعه بنجار خواستار شفافیت وضعیت «معدن مس جانجا» شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار، ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز مادر، نقش مادران را در تربیت انسان‌های صالح برجسته عنوان کرد و گفت: هیچ شغلی بالاتر از انسان‌سازی نیست و خداوند این وظیفه بزرگ را بر دوش مادران قرار داده است. فرهنگ غرب متأسفانه در تلاش است با بی‌ارزش کردن جایگاه مادری و خانه‌داری، این نقش اساسی را تضعیف کند.

امام جمعه بنجار افزود: در بخش دیگر خطبه‌ها به روز ملی صنعت مس (۲۲ آذر) اشاره کرد و با تاکید بر ظرفیت معدن «جانجا» در تحول اقتصادی سیستان، اظهار داشت: کشف معدن مس جانجا یکی از امیدهای آینده اقتصادی منطقه است؛ اما مردم انتظار دارند مسئولان از بیان صرف عبور کرده و وارد عمل شوند.

حجت الاسلام اربابی خواستار شفاف‌سازی کارگروه‌های مربوطه درباره وضعیت پروژه شد و افزود: باید مشخص شود مطالعات در چه مرحله‌ای است، زیرساخت‌های مورد نیاز چه زمانی تکمیل می‌شود و در نهایت بهره‌برداری چه زمان محقق خواهد شد. مردم حق دارند بدانند چه تعداد نیروی بومی در این پروژه به‌کار گرفته می‌شود و آیا ظرفیت افزایش آن وجود دارد یا خیر.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت جهادی در پیشبرد پروژه‌های اقتصادی سیستان گفت: برخی طرح‌ها که باید یک‌ماهه اجرا شوند، شش ماه طول می‌کشند. این اتلاف زمان به ضرر منطقه محروم سیستان است. دولت باید نگاه ویژه و حمایتی به این پروژه داشته باشد.

امام جمعه بنجار در پایان شهادت تعدادی از رزمندگان قرارگاه قدس را تبریک و تسلیت گفت.