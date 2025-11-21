به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مهدی اربابی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بنجار با اشاره به اهمیت تقوا اظهار داشت: هر کس در مسیر دینداری واجبات را به‌جا آورد و از محرمات دوری کند، قرآن هدایتگری‌اش را برای او محقق می‌کند.

امام جمعه بنجار با اشاره به فرا رسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها افزود: این روزها، روزهای حزن آل‌الله است و وظیفه ما حضور در مجالس اهل‌بیت و بهره‌گیری از سیره و اخلاق آن بزرگواران است.

نماز باران در روز شهادت حضرت زهرا (س)

امام جمعه بنجار با بیان اینکه خشکسالی در منطقه جدی است، اعلام کرد: با مشورت ائمه جمعه تصمیم گرفته شد در روز شهادت بی‌بی دو عالم، نماز باران در بنجار برگزار شود. این نماز زمانی معنا دارد که جامعه بداند تنها راه‌گشا خداست.

بزرگی بسیج از اخلاص و تواضع است

حجت‌الاسلام اربابی با اشاره به ۵ آذر، روز بسیج مستضعفین، افزود: بسیج از دل مردم برخاسته و کارنامه آن در تمام ۴۵ سال گذشته روشن است. امروز نیز نقش تعیین‌کننده بسیج را در حوادث منطقه و جنگ ۱۲ روزه مشاهده کردیم.

وی لازمه بسیجی بودن را اخلاص، تواضع، شجاعت و شهادت‌طلبی دانست و با اشاره به زندگی شهید حججی گفت: شهید حججی سربازی معمولی بود، اما چون با خدا معامله کرد، خدا او را عزیز کرد.

ضرورت شناخت روش‌های دشمن و جهاد تبیین

امام جمعه بنجار در پایان با تأکید بر اینکه بسیجی باید دشمن را درست بشناسد، بیان کرد: یکی از روش‌های دشمن، دروغ‌پردازی رسانه‌ای است. جهاد تبیین یعنی مردم را نسبت به این روش‌ها آگاه کنیم.