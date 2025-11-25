گلایه امام جمعه بنجار از مشکلات زیرساختی در این شهر

حجت‌الاسلام مهدی اربابی در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن مطرح کردن برخی موارد گفت: یکی از مشکلات در حوزه زیرساخت ارتباطات و مخابرات است به گونه‌ای که در بحث اینترنت و اپراتورهای همراه اول و ایرانسل آنتن دهی تماس‌ها و اینترنت کیفیت لازم را ندارند.

امام جمعه بنجار ادامه داد: فیبر نوری اسمش در شهر وجود دارد، کنده کاری صورت گرفته است برخی خانه‌ها مودم را هم تهیه کرده‌اند اما خبری از اینترنت فیبر نوری نمی‌باشد و کسی بهره‌ای از اینترنت و آنتن دهی ندارد.

حجت الاسلام اربابی با بیان اینکه اینترنت زیرساخت اساسی است، عنوان کرد: برای اینکه آموزش به درستی انجام شود اینترنت پایه اساسی است.

وی ضمن اشاره به وجود برخی روستاهای بومگردی در منطقه و حضور گردشگر، گفت: این قبیل روستاها در بحث گردشگری خیلی اثرگذار هستند، اما گردشگر و توریست برای ماندگاری به اینترنت نیز نیاز دارد و باید این امکان برای او فراهم باشد، درغیراین صورت دیگر روستای بومگردی معرفی نمی‌شود و برای سفرهای بعدی نیز مقصد گردشگر قرار نمی‌گیرد.

حجت الاسلام اربابی با اشاره به پایین بودن کیفیت آسفالت به عنوان یکی دیگر از مشکلات اشاره و تصریح کرد: کیفیت آسفالت از لحاظ استاندارد چارچوب و عمری دارد اما متأسفانه مکرراً مشاهده می‌شود که آسفالت تازه بعد از مدتی تکه تکه می‌شود، چون مواد و زیرساخت اولیه به درستی انجام نشده است.

وی افزود: مسئله دیگر به کیفیت آموزش برمی‌گردد، ملاک برای آموزش معدلی است که در امتحانات نهایی و پایان سال گرفته می‌شود؛ منطقه بنجار از لحاظ معدل در پایین‌ترین سطح می‌باشد که نشان دهنده کیفیت پایین آموزش است.

خطیب جمعه بنجار اظهار داشت: برای رفع این مشکل گاهی نیاز است معلمین آموزش داده شوند، زیرساخت‌ها و ابزارهای آموزشی تقویت شوند تا بتوان سطح معدل را افزایش داد. لازم است دراین راستا تدابیر لازم صورت گیرد.

وی همچنین به کیفیت پایین آب آشامیدنی اشاره کرد و گفت: وجود خشکسالی در کشور مورد پذیرش و قبول همگان است اما آبی که در لوله‌ها برای مصارف آب آشامیدنی مورد استفاده قرار می‌گیرد باید به اندازه‌ای باشد که سلامت مردم را به خطر نیندازند.

حجت الاسلام اربابی ادامه داد: اما این در حالی است که در بیجار، کیفیت آب لوله کشی بسیار پایین است و قابل شرب نیست به گونه‌ای که خانواده‌ها باید دستگاه تصفیه خانگی داشته باشند و یا از تصفیه خانه‌های خصوصی آب شرب مورد نیازشان را تأمین کنند.

وی افزود: پایان اظهار داشت: خواست و مطالبه مردم، رفع نقص و مشکلات زیرساختی است و لازم است تا برنامه‌ریزی مدون و دقیقی برای کاهش مشکلات و تقویت خدمات رسانی صورت گیرد.