به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهدی اربابی در خطبههای نماز جمعه این هفته بنجار با انتقاد صریح از وضعیت معیشتی و افزایش بیرویه قیمت کالاهای اساسی، گفت: آنچه امروز در بازار مشاهده میشود نه کنترل است و نه نظارت؛ دولت موظف است به وعدههای خود عمل کرده و با برنامهریزی و نظارت جدی، مانع فشار مضاعف بر مردم شود.
امام جمعه بنجار با اشاره به بارشهای اخیر، آن را جلوهای از رحمت الهی دانست و افزود: امیدواریم این نعمت الهی به فضل خداوند استمرار داشته باشد و جامعه ما بیش از پیش در مسیر بندگی و اطاعت الهی قرار گیرد.
وی با اشاره به فرارسیدن شب یلدا، این مناسبت را فرصتی برای احیای فرهنگ صلهرحم دانست و بیان کرد: در روایات اسلامی، صلهرحم از اعمالی است که ثواب فراوان دارد و حتی موجب آمرزش گناهان میشود.
حجت الاسلام اربابی: با استناد به روایات پیامبر اکرم (ص) و امیرالمؤمنین (ع) تصریح کرد: رفتوآمد با خویشاوندان، علاوه بر آثار اجتماعی، موجب محبوبیت انسان نزد خداوند و پاک شدن پرونده گناهان میشود.
وی با انتقاد جدی از وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: متأسفانه در هفتههای اخیر شاهد افزایش شدید و روزافزون قیمتها هستیم؛ کالاهایی که بعضاً هیچ ارتباط مستقیمی با نرخ ارز ندارند نیز گران شدهاند و این مسئله نشاندهنده ضعف جدی در نظارت است.
امام جمعه بنجار افزود: دولت با وعده کنترل قیمتها روی کار آمد، اما آنچه امروز مردم در بازار میبینند، فاصله زیادی با این وعدهها دارد. انتظار مردم این است که دولت صادقانه، شفاف و مردانه با آنان سخن بگوید و برای مهار تورم، راهکار عملی ارائه دهد.
وی خاطرنشان کرد: کنترل بازار و نظارت بر قیمتها از وظایف قطعی دولت است و کوتاهی در این زمینه، فشار مستقیم بر معیشت مردم وارد میکند.
حجت الاسلام اربابی همچنین با تأکید بر مسئولیت اجتماعی اقشار برخوردار گفت: در کنار وظایف دولت، مؤمنانی که از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردارند، وظیفه دارند در این شرایط سخت، دست نیازمندان را بگیرند و اجازه ندهند فقر و گرسنگی در اطراف آنان نادیده گرفته شود.
وی در پایان با اشاره به سالروز شهادت امام هادی (ع)، بر ضرورت افزایش معرفت نسبت به اهلبیت (ع) تأکید کرد: زیارت جامعه کبیره یکی از متون عمیق معرفتی برای شناخت جایگاه امام است و مطالعه و تدبر در آن، شناخت و وظیفهمندی مؤمنان را تقویت میکند.
