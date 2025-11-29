به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری کنگره بین‌المللی «شهر سبز، دانشگاه سبز» ظهر شنبه در دانشگاه تبریز برگزار شد. جمشید اسماعیلی، دبیر این رویداد، محور اصلی سخنان خود را بر اهمیت درک بهتر بشر از محیط پیرامونش گذاشت.

وی با بیان اینکه انسان هنوز به وسعت شگفت‌انگیز هستی واقف نیست، یادآور شد: تنها پهنه‌ای از عالم که اختیار آن را در دست داریم، زمین است؛ زمینی که اگر آسیب ببیند، واکنش طبیعت بی‌درنگ و غیر قابل چشم‌پوشی خواهد بود.

اسماعیلی در تشریح روند آماده‌سازی کنگره توضیح داد: تیم اجرایی بیش از پنج ماه بدون توقف روی این برنامه کار کرده است؛ حتی وقفه‌های ناشی از جنگ دوازده‌روزه نیز مانع تلاش‌ها نشد.

به گفته او، حدود ۷۰۰ پژوهشگر در برگزاری این رویداد نقش دارند و این حجم همکاری نشان می‌دهد موضوع محیط‌زیست برای جامعه دانشگاهی تا چه اندازه حیاتی شده است.

وی یکی از نهادهای کلیدی در این مسیر را شهرداری دانست و گفت: مدیریت شهری تبریز طی ماه‌های اخیر از دانشگاه خواسته در طراحی مسیرهایی تازه برای حرکت به سمت شهر پایدار همکاری کند. تبریز در خیلی از حوزه‌ها پیشرو بوده و حالا هم باید بتواند الگوی زیست‌محیطی شهرهای دیگر شود.

اسماعیلی همچنین فضای سبز وسیع دانشگاه تبریز را یک فرصت مهم برشمرد و گفت: این مجموعه ۱۰۰ هکتاری نقش ریه تنفسی شهر را دارد.

وی بر لزوم تعریف روشن وظایف دستگاه‌ها در حوزه محیط‌زیست تأکید کرد و خواستار تشکیل هرچه سریع‌تر کمیته پایش زیست‌محیطی شد.

دبیر کنگره خطاب به شهروندان و مدیران شهری نیز گفت: هدف ما ایجاد حساسیت و دغدغه است. اگر نتیجه این کنگره آن باشد که مصرف بی‌رویه کیسه‌های پلاستیکی کاهش یابد، یعنی از مسیر درست حرکت کرده‌ایم.

سخنرانانی از دانشگاه‌های مطرح کشور در کنگره حضور خواهند داشت

در ادامه نشست، رضا خلیلی، رئیس کمیته علمی رویداد به تشریح برخی مشکلات اساسی منطقه پرداخت.

وی یادآور شد: تجربه سال‌های گذشته نشان می‌دهد بخش مهمی از بحران دریاچه ارومیه حاصل عدم‌تعادل‌های مدیریتی، زیست‌محیطی و سرمایه‌گذاری بوده؛ چالش‌هایی که نه‌تنها دریاچه، بلکه کل استان را تحت‌تأثیر قرار داده است.

خلیلی همچنین با اشاره به تولید روزانه بیش از هزار تن زباله در تبریز گفت: نوسازی ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسط شهرداری اقدام قابل‌تقدیری است، اما تا زمانی که شهروندان مسئولیت رفتارهای خود را نپذیرند، این تلاش‌ها کافی نخواهد بود.

وی از همکاری تازه‌ای میان نهادهای شهری و بخش خصوصی خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با اتاق بازرگانی برای اجرای برنامه تبریز بدون کیسه پلاستیکی منعقد شده است.

به گفته خلیلی، نخستین دوره این کنگره شامل چندین کارگاه تخصصی بوده و سخنرانانی از دانشگاه‌های مطرح کشور در آن حضور خواهند داشت.

وی تأکید کرد: تبریز در لغت به معنای پیشی گرفتن است؛ پس در موضوعاتی که با آینده محیط‌زیست گره خورده، باید پیشتاز باشیم و ساختارهای تصمیم‌گیری علمی و نوآورانه را در مدیریت شهری وارد کنیم.

وی اعلام کرد: تاکنون ۶۶۳ مقاله به دبیرخانه ارسال شده که نشان‌دهنده ظرفیت بالای علمی این رویداد است.

دانشگاه تبریز بیشترین مشارکت را در کنگره داشته است

بخش پایانی نشست به توضیحات لیلا خازینی، دبیر اجرایی کنگره اختصاص داشت.

وی گفت: اکثریت دانشگاه‌های سطح یک کشور در این برنامه مشارکت دارند و در بخش بین‌الملل نیز اساتیدی از کشورهای مختلف از جمله ایرلند، کانادا، فرانسه، چین، ژاپن، آذربایجان، ترکیه و عمان حضور دارند.

خازینی توضیح داد که نمایندگان سه کشور آخر به‌عنوان سخنران اصلی در جلسه شرکت خواهند کرد.

وی با اشاره به جنبه علمی کنگره توضیح داد: هشت محور اصلی از جمله حکمرانی محیط‌زیست، شهر و دانشگاه سبز، انرژی‌های پاک، مدیریت پسماند، آموزش و فرهنگ‌سازی، تنوع زیستی و فناوری‌های داده‌محور در برنامه گنجانده شده است و هشت پنل تخصصی برای بررسی عمیق‌تر این موضوعات برگزار خواهد شد.

به گفته خازینی، با وجود محدودیت زمانی به دلیل فشردگی برنامه تبریز ۲۰۲۵، تنها در یک ماه نزدیک به ۷۰۰ مقاله ارسال شده و در نهایت ۲۷۰ عنوان پذیرفته شده است.

وی افزود: دانشگاه تبریز بیشترین مشارکت را داشته و ۱۲۰ مقاله ارسال کرده است، اما محور آموزش و فرهنگ کمترین میزان مقاله را به خود اختصاص داده که نشان می‌دهد در این حوزه هنوز نیازمند تلاش بیشتری هستیم.