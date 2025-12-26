امینی:معیشت مردم نیازمند تدبیر جدی مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علیاصغر امینی در خطبههای نماز جمعه این هفته بردسکن با تأکید بر ضرورت توجه جدی مسئولان به وضعیت معیشتی مردم اظهار کرد: گرانیها و افزایش بیرویه قیمتها، زندگی اقشار مختلف جامعه را با مشکلات جدی روبهرو کرده و این شرایط، تدبیر فوری و اقدام عملی مسئولان را میطلبد.
امام جمعه بردسکن بیان کرد: امروز معیشت مردم تحت فشار قرار دارد و قیمتهای افسارگسیخته عملاً از کنترل خارج شده است؛ انتظار میرود نمایندگان مجلس و مسئولان تصمیمگیر، با برنامهریزی دقیق و نظارت مؤثر، برای ساماندهی بازار و کاهش فشار اقتصادی بر مردم چارهاندیشی کنند.
وی با اشاره به نقش مردم در انتخاب مسئولان افزود: مسئولان باید بدانند این جایگاهها با رأی و اعتماد مردم به دست آمده و مردم باایمان و آگاه هستند و بهخوبی صداقت، امانتداری و وفای به عهد را تشخیص میدهند؛ گاهی برخی مسئولان در فضای انتخابات سخنانی میگویند که بعدها در همان وعدهها میمانند.
امینی با قدردانی از خیرین شهرستان تصریح کرد: با وجود شرایط سخت اقتصادی و افزایش هزینههای زندگی، نقش خیرین در حمایت از نیازمندان بسیار ارزشمند است و ما به وجود خیرین بردسکن افتخار میکنیم؛ از آنان میخواهیم همچنان در کنار مردم باشند.
امام جمعه بردسکن در ادامه با اشاره به روز تأسیس شورای نهضت سوادآموزی در سال ۱۳۵۸، این نهاد را از اقدامات ماندگار امام خمینی (ره) دانست و گفت: نهضت سوادآموزی نقش مهمی در ارتقای سطح آگاهی، بصیرت و توانمندسازی جامعه دارد و باید بیش از گذشته مورد توجه و حمایت قرار گیرد.
وی اعتکاف را از رویشهای مهم انقلاب اسلامی عنوان کرد و افزود: امسال مراسم اعتکاف در شهرستان بردسکن با استقبال گستردهای روبهرو شده است، بهطوریکه تاکنون دو برابر سالهای گذشته ثبتنام انجام شده و ۴۵ مسجد آمادگی خود را برای برگزاری این مراسم اعلام کردهاند.
امینی ادامه داد: نزدیک به ۶۰۰ نفر مبلغ و روحانی آمادگی حضور در مراسم اعتکاف را دارند و انتظار میرود همه مساجد شهرستان در اجرای این برنامه معنوی پای کار باشند.
امام جمعه بردسکن با گرامیداشت نهم دیماه، این روز را نماد بصیرت و حماسه ملت ایران دانست و گفت: حماسه ۹ دی سال ۸۸ پاسخ قاطع مردم به رفتارهای حرمتشکنانه و جنایتکارانه عدهای بود.
وی خاطرنشان کرد: نهم دی دو دستاورد بزرگ برای انقلاب اسلامی به همراه داشت؛ نخست بصیرت ملی و دوم جهاد تبیین که در بسیاری از مقاطع با هدایتهای حکیمانه رهبر معظم انقلاب بهدرستی مدیریت شد.
امینی تأکید کرد: اگر بصیرت ملی در جامعه وجود نداشته باشد، انسان بهراحتی فریب میخورد و دچار خطا میشود.
