امینی:صداقت و همنشینی با صادقین ضامن تحکیم بنیان خانواده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به مباحث مهارت‌آموزی و آموزش از منظر علوم قرآنی اظهار کرد: صبر، دوری از شهوات، بردباری و صداقت، نقش اساسی در کاهش اختلافات خانوادگی دارد و قرآن کریم نیز به‌صورت ویژه بر این اصول تأکید کرده است.

امام جمعه بردسکن با استناد به آیات قرآن، صدق و صداقت را عامل استحکام خانواده دانست و افزود: در سوره توبه بر تقوای الهی و همنشینی با انسان‌های صادق تأکید شده است، چرا که صداقت انسان را در مسیر هدایت الهی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه «صادقین» تصریح کرد: ائمه اطهار علیهم‌السلام، به‌ویژه امیرالمؤمنین (ع)، پنج تن آل‌عبا و فرزندان آنان، مصداق کامل صادقین هستند و جدایی از این مسیر، انسان را از تقوا دور می‌کند.

امینی با بیان اینکه همنشینی با صادقین شرط هدایت و تفکر شرط نجات انسان در آخرت است، خاطرنشان کرد: تنها انسان‌های صادق در قیامت سود و منفعت می‌برند و دروغ‌گویان نتیجه اعمال خود را خواهند دید.

امام جمعه بردسکن با گرامیداشت ولادت امام محمد باقر (ع) و اشاره به سالروز شهادت امام علی‌النقی (ع)، گفت: در آستانه ماه مبارک رجب باید تمرین راستگویی و صداقت را در زندگی فردی و اجتماعی جدی بگیریم و خود را برای ورود به ماه‌های پرفضیلت پیش رو آماده کنیم.

وی با بیان حدیثی از امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: میزان بهره‌مندی انسان‌ها از ثواب نماز جمعه به اندازه حضور، نیت و توجه قلبی آنان است.

امینی با شکرگزاری از بارش رحمت الهی، به فضیلت ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اشاره کرد و افزود: این ماه‌ها فرصت طلایی برای خودسازی، پاک‌سازی روح و بهره‌مندی از برکات الهی است و انسان باید با دوری از گناه، خود را برای تعالی معنوی آماده کند.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر ضرورت آگاهی عمیق دینی گفت: صبر، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به تقدیر معیشت از ارکان اساسی زندگی مؤمنانه است و انسان را به قله رشد و کمال می‌رساند.

وی با تبریک ولادت امام پنجم شیعیان افزود: ماه رجب، ماه دعوت الهی به اطاعت و بندگی است و دوری از مجالس گناه، چشم‌پوشی از حرام و تمسک به صالحان، انسان را به رضایت خداوند نزدیک می‌کند.

امینی با اشاره به سنت شب یلدا گفت: این آئین که از نیاکان به ما رسیده است، باید همراه با پرهیز از اسراف، توجه به نیازمندان و تقویت همدلی اجتماعی برگزار شود.