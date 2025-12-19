  1. استانها
امینی:صداقت و همنشینی با صادقین ضامن تحکیم بنیان خانواده است

بردسکن- امام جمعه بردسکن با تأکید بر نقش صداقت، صبر و تقوا در زندگی فردی و اجتماعی، این مؤلفه‌ها را از مهم‌ترین عوامل تحکیم بنیان خانواده دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی اصغر امینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان بردسکن با اشاره به مباحث مهارت‌آموزی و آموزش از منظر علوم قرآنی اظهار کرد: صبر، دوری از شهوات، بردباری و صداقت، نقش اساسی در کاهش اختلافات خانوادگی دارد و قرآن کریم نیز به‌صورت ویژه بر این اصول تأکید کرده است.

امام جمعه بردسکن با استناد به آیات قرآن، صدق و صداقت را عامل استحکام خانواده دانست و افزود: در سوره توبه بر تقوای الهی و همنشینی با انسان‌های صادق تأکید شده است، چرا که صداقت انسان را در مسیر هدایت الهی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به جایگاه «صادقین» تصریح کرد: ائمه اطهار علیهم‌السلام، به‌ویژه امیرالمؤمنین (ع)، پنج تن آل‌عبا و فرزندان آنان، مصداق کامل صادقین هستند و جدایی از این مسیر، انسان را از تقوا دور می‌کند.

امینی با بیان اینکه همنشینی با صادقین شرط هدایت و تفکر شرط نجات انسان در آخرت است، خاطرنشان کرد: تنها انسان‌های صادق در قیامت سود و منفعت می‌برند و دروغ‌گویان نتیجه اعمال خود را خواهند دید.

امام جمعه بردسکن با گرامیداشت ولادت امام محمد باقر (ع) و اشاره به سالروز شهادت امام علی‌النقی (ع)، گفت: در آستانه ماه مبارک رجب باید تمرین راستگویی و صداقت را در زندگی فردی و اجتماعی جدی بگیریم و خود را برای ورود به ماه‌های پرفضیلت پیش رو آماده کنیم.

وی با بیان حدیثی از امام محمد باقر (ع) اظهار کرد: میزان بهره‌مندی انسان‌ها از ثواب نماز جمعه به اندازه حضور، نیت و توجه قلبی آنان است.

امینی با شکرگزاری از بارش رحمت الهی، به فضیلت ماه‌های رجب، شعبان و رمضان اشاره کرد و افزود: این ماه‌ها فرصت طلایی برای خودسازی، پاک‌سازی روح و بهره‌مندی از برکات الهی است و انسان باید با دوری از گناه، خود را برای تعالی معنوی آماده کند.

امام جمعه بردسکن با تأکید بر ضرورت آگاهی عمیق دینی گفت: صبر، برنامه‌ریزی صحیح و توجه به تقدیر معیشت از ارکان اساسی زندگی مؤمنانه است و انسان را به قله رشد و کمال می‌رساند.

وی با تبریک ولادت امام پنجم شیعیان افزود: ماه رجب، ماه دعوت الهی به اطاعت و بندگی است و دوری از مجالس گناه، چشم‌پوشی از حرام و تمسک به صالحان، انسان را به رضایت خداوند نزدیک می‌کند.

امینی با اشاره به سنت شب یلدا گفت: این آئین که از نیاکان به ما رسیده است، باید همراه با پرهیز از اسراف، توجه به نیازمندان و تقویت همدلی اجتماعی برگزار شود.

