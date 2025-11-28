به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه هفتم آذر ماه با اشاره به دین اسلام و تأکید بر رشد و پویایی خانواده اظهار کرد: دین اسلام کامل‌ترین دین است و در راستای پیشبرد این دین، خداوند متعال بهترین الگوهای تربیتی را در اختیار بشریت قرار داده است.

امام جمعه چناران با بیان اینکه بندگان در اثر صدق و پاکی به درجه کمال می‌رسند، بیان کرد: در رأس این افراد پنج تن آل عبا، ۱۴ معصومین و پیغمبران قرار دارند که در حدیث کسا به عنوان محور و حلقه وصل اهل بیت معرفی شده‌اند.

وی در ادامه به تربیت راهبردی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: مکتب تربیتی حضرت زهرا (س) موهبت الهی به بشریت است که می‌تواند نظام عالم را متحول کند.

بختیاری با تربیت سیدالشهدا، امام حسین (ع) کشتی نجات بشریت را برای هدایت به سوی کمال و نجات قرار داده‌اند.

امام جمعه چناران تصریح کرد: نظام تربیتی حضرت زهرا (س) به انسان قدرت می‌بخشد تا در مقابل شیاطین و وسوسه‌گران تسلیم نشود و از ضعف درونی جلوگیری کند بنابراین انسان باید با تلاش، ایمان و تقوا به قدرت درونی برسد.

وی در ادامه تنها راه نجات از گرفتاری‌های اجتماعی را در نماز دانست و تاکید کرد: نماز می‌تواند انسان را از مشکلات رهایی بخشد و با توجه به آن، فرد از منجلاب اجتماعی نجات خواهد یافت.

بختیاری یکی از نشانه‌های اهل نفاق را کسالت در عبادات معرفی و افزود: این یک زنگ خطر است و باید با ایمان و توکل بر خداوند از این کسالت فاصله گرفت و سبک زندگی اهل بیت (ع) را در زندگی روزمره خود جاری ساخت.

امام جمعه چناران از دست‌اندرکاران مراسم فاطمی، استقبال از شهید گمنام و برگزاری هفته بسیج در چناران قدردانی و اظهار کرد: چناران شهرستان پویایی است که در آن بسیجیان نقش‌آفرین هستند و این جامعه ایثارگر توانسته شهدای والامقامی را تقدیم نظام جمهوری اسلامی کند.

وی یکی از مسائل مهم در چناران را طرح مسکن ملی برای جوانان دانست و خواستار اجرایی شدن این طرح در این شهرستان شد.

بختیاری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری، رژیم صهیونیستی و حمایت آمریکا از آن را منفورترین رژیم‌ها در سطح جهان خواند و تأکید کرد: رژیم صهیونیستی فکر می‌کند با شهادت سرداران ما، اتحاد مردم از بین می‌رود اما آنان در خواب غفلت هستند زیرا مردم با هم متحدند و هرگز در دام تحریکات دشمن نخواهند افتاد.