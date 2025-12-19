به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد بختیاری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته ۲۸ آذرماه با اشاره به جایگاه والای حضرت زهرا (س) اظهار کرد: مکتب و سبک زندگی فاطمی برای کل عالم نجات بخش است و می‌تواند انسان را از بحران‌ها نجات دهد.

امام جمعه چناران با بیان اینکه نماز ارتباطی عاشقانه با معبود است، اذعان کرد: حضرت زهرا (س) دارای نگاهی عمیق و توحیدی به نماز بودند و همین نگاه توحیدی را نسبت به خلق خدا نیز داشتند به گونه‌ای که خدمت به مردم را مسیر قرب الهی می‌دانستند.

وی با اشاره به سه مؤلفه مهم راهبردی در سیره حضرت زهرا (س) تصریح کرد: گره‌گشایی از افکار و مشکلات مردم کفاره گناهان کبیره است و کمک به ایتام و نیازمندان می‌تواند بسیاری از گرفتاری‌های جامعه را برطرف کند.

بختیاری با بیان اینکه حضرت زهرا (س) در سنین کم، محور امام زمان عصر خویش بودند، گفت: کمال انسان در خدمت به انسان کامل معنا پیدا می‌کند و هر اندازه که در خدمت مردم باشیم، به همان میزان به کمال انسانی نزدیک تر خواهیم شد بنابراین عمر مفید هر فرد در این است که در مسیر خدمت به امام زمان خود گام بردارد.

امام جمعه چناران افزود: زمانی که مهربانی و محبت در جامعه به اوج برسد، زمینه ظهور حضرت ولی‌عصر فراهم خواهد شد و همه انسان‌ها تحت ولایت الهی قرار دارند.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای و شناختی دشمن خاطرنشان کرد: باید در مقابل شبکه تحریف دشمن ایستادگی کنیم و با بصیرت و آگاهی و شبکه منسجم، اجازه اثرگذاری به این جریان را ندهیم.

بختیاری با اشاره به منویات مقام معظم رهبری گفت: ارزشهای دفاع مقدس باید به صورت هنرمندانه به نسل نوجوان و جوان منتقل شود و بازگویی خاطرات شهدا نباید صرفاً احساسی باشد بلکه باید انگیزه‌ها، احساس تکلیف دینی، روحیه مقابله با دشمن و شوق شهادت آنان برای جوانان تبیین شود.

امام جمعه چناران با بیان اینکه آمریکا و غرب در مسیر افول قرار دارند، اظهار کرد: کشتی آمریکا و اروپا به گل نشسته و در آستانه غرق شدن است و غرب‌زدگان باید بدانند همراهی با این مسیر سرانجامی جز غرق شدن نخواهد داشت.

وی با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه عنوان کرد: وحدت حوزه و دانشگاه عامل خنثی‌سازی توطئه دشمنان است و اگر علم با بالِ دین تکمیل شود، متخصصان متعهدی تربیت خواهند شد.

بختیاری ادامه داد: شهدایی همچون سرباز وطن قاسم سلیمانی و شهدای دانشمند هسته‌ای، شهید فخری‌زاده، شهید سلامی و شهید حاجی‌زاده و دیگر شهدا حاصل پیوند علم و دین هستند که دانش خود را در مسیر دفاع از ارزشهای اسلامی به کار گرفتند.

امام جمعه چناران تأکید کرد: حوزه و دانشگاه باید در کنار یکدیگر باشند تا با تقویت این وحدت، مدیران متخصص و متعهدی پرورش یابند که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند و مکر دشمنان را نقش بر آب سازند.

بختیاری ضمن قدردانی از تلاش متولیان حوزه حمل و نقل و راهداری، با اشاره به نزول رحمت الهی گفت: خداوند نعمت خود را به مردم ارزانی داشته لذا همه ما باید برای شکر این نعمت ضمن پرهیز از اسراف، به فکر نیازمندان و مستمندان جامعه نیز بود.