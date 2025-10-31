به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی در خطبه‌های نماز جمعه سنندج در جمع نمازگزاران این شهر اظهار کرد: استان کردستان دارای ظرفیت‌های بی‌نظیر در حوزه کشاورزی، معدن، گردشگری و غیره است و باید از این ظرفیت‌ها برای رفع مشکلات معیشتی مردم و کاهش تورم و گرانی استفاده شود.

وی با بیان اینکه امروز بسیاری از مردم به دلیل گرانی با مشکل مواجه هستند، افزود: مسئولان باید راهکارهایی برای مهار گرانی بیابند و نظارت کافی بر بازار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه قیمت بالای اجناس به‌ویژه کالاهای اساسی و نوسانات شدید بازار هیچ توجیه منطقی ندارد، اعلام کرد: در کشور ما محصولات زیادی از جمله محصولات باغی تولید و به خارج از کشور صادر می‌شود در حالی که قیمت این محصولات در داخل کشور بالا است و این غیرقابل قبول است.

امام جمعه سنندج یادآور شد: امروز وقت عمل است و مسئولان بجای وعده و شعار باید به آنها عمل کنند و کمک حال شرایط مردم باشند.

ماموستا رستمی خواستار توجه افراد توانمند و دارای به نیازمندان و فقرا شد و گفت: تنها عبادت و راز و نیاز نمی‌تواند انسان را به پروردگار نزدیک کند بلکه همدردی و نوعدوستی نیز باید از ویژگی‌های انسان مؤمن باشد تو رضایت و خشنودی خداوند متعال را جلب کند.

وی با تبریک فرارسیدن روز ۱۳ آبان اعلام کرد: این روز یادآور مبارزه با دشمنانی است که تمام تلاششان ضربه زدن به دین مبین اسلام بوده است.

وی اضافه کرد: بر همه مردم لازم است که در راهپیمایی این روز شرکت کنند و فریاد مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را طنین انداز نمایند.

امام جمعه سنندج تصریح کرد: مسجد دانشگاه دین و دیانت است و باید در این مکان مقدس ویژگی‌های پیامبر اکرم را یادآور شد و از آنها درس گرفت.

ماموستا رستمی به تبریک روز پرستار پرداخت و افزود: پرستاری نه تنها یک شغل بلکه نماد عشق و ایثار است و جایگاه ارزشمندی در جامعه دارند.