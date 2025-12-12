  1. استانها
امام جمعه دلگان: دلگان نیازمند احداث فوری صنایع تبدیلی است

دلگان - امام جمعه دلگان با هشدار درباره پیامدهای نبود صنایع تبدیلی، گفت: کشاورزی، رگ حیات دلگان است، اما فقدان این صنایع، این رگ را دچار انسداد کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، با اشاره به محرومیت تاریخی منطقه در حوزه صنایع تبدیلی، خواستار اقدام فوری مسئولان شد و چهار مطالبه اصلی را مطرح کرد: احداث سردخانه‌های صنعتی برای جلوگیری از فسادپذیری محصولات و تنظیم بازار، راه‌اندازی واحدهای فرآوری برای ایجاد ارزش افزوده بالاتر از محصولات اولیه، ایجاد کارخانه‌های بسته‌بندی مدرن به منظور افزایش ماندگاری و ارزش محصولات برای صادرات، جذب سرمایه‌گذار و تسهیل صدور مجوزها با ایجاد بسترهای قانونی و ارائه تسهیلات ویژه به بخش خصوصی.

امام جمعه دلگان تأکید کرد: تحقق این مطالبات نه تنها از ضایعات کشاورزی و خسارات به زحمتکشان این عرصه می‌کاهد، بلکه اشتغال پایدار برای جوانان ایجاد کرده، درآمد منطقه را چندین برابر افزایش داده و ثبات و رونق را به این قطب کشاورزی بازمی‌گرداند.

وی از تمام دستگاه‌های اجرایی مرتبط و نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا با برنامه‌ریزی عملی و فوری، برای نجات دلگان از این محرومیت تاریخی اقدام کنند.

حجت الاسلام بامری در ادامه، به تبیین جایگاه «تقوا» به عنوان ناظر درونی انسان در همه عرصه‌های زندگی پرداخت و در بخش دیگر، «وحدت حوزه و دانشگاه» را یک ضرورت انکارناپذیر برای تمدن‌سازی نوین اسلامی خواند و نتیجه این وحدت را تولد «علم دینی» و «عالم متعهد» برشمرد.

