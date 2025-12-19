  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۷

هشدار امام جمعه دلگان درباره بی‌توجهی به بیانات رهبر انقلاب

هشدار امام جمعه دلگان درباره بی‌توجهی به بیانات رهبر انقلاب

دلگان - امام جمعه دلگان هشدار داد: بی‌توجهی به بیانات رهبر انقلاب انسجام اجتماعی را تضعیف می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته دلگان، با اشاره به حدیثی از معصومین (علیهم السلام) با مضمون «اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم» تأکید کرد: تقوا تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه پایه‌ای برای اجرای عدالت در کوچک‌ترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده، است.

امام جمعه دلگان گفت: رعایت عدالت میان فرزندان به‌عنوان عاملی برای پیشگیری از تبعیض، تفرقه و تربیت نسلی متعادل و با عزت نفس است.

وی همچنین در آستانه فرارسیدن ماه رجب، ویژگی‌های این ماه به‌عنوان «آغاز فصل رویش روح» و «ایستگاه معنوی» برای آماده‌سازی جهت ورود به ماه‌های شعبان و رمضان تبیین کرد و تاکید کرد: برای بهره‌گیری از این ماه، توصیه‌هایی شامل دعا، روزه و توبه خالصانه ارائه و بر غنیمت شمردن این فرصت‌های الهی برای تجارت آخرت است.

یلدا؛ آئینه فرهنگ ایرانی اسلامی است

حجت الاسلام بامری افزود: شب یلدا، این آئین کهن ایرانی نه صرفاً یک جشن نجومی، بلکه نمادی از پیوند، همبستگی و تجلی صله‌رحم است.

خطیب نماز جمعه دلگان با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره تأثیر صله‌رحم در طول عمر و روزی، بر لزوم حفظ ارتباطات واقعی و حضوری در عصر فناوری و پرهیز از تنهایی جمعی تأکید کرد.

تذکر استراتژیک نسبت به انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل جوان

وی در ادامه و با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی به نسل جدید «تذکری استراتژیک» و «فراخوانی جدی» است.

حجت الاسلام بامری تأکید کرد: توجه نکردن به این هشدار، تضعیف انسجام اجتماعی و آسیب‌پذیری در برابر جنگ نرم دشمن را در پی دارد و نیازمند بازنگری، خلاقیت و مسئولیت‌پذیری بیشتر نهادهای متولی است.

کد خبر 6694850

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها