به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حمید بامری در خطبههای نماز جمعه این هفته دلگان، با اشاره به حدیثی از معصومین (علیهم السلام) با مضمون «اتقوا الله و اعدلوا بین اولادکم» تأکید کرد: تقوا تنها یک فضیلت فردی نیست، بلکه پایهای برای اجرای عدالت در کوچکترین واحد اجتماعی، یعنی خانواده، است.
امام جمعه دلگان گفت: رعایت عدالت میان فرزندان بهعنوان عاملی برای پیشگیری از تبعیض، تفرقه و تربیت نسلی متعادل و با عزت نفس است.
وی همچنین در آستانه فرارسیدن ماه رجب، ویژگیهای این ماه بهعنوان «آغاز فصل رویش روح» و «ایستگاه معنوی» برای آمادهسازی جهت ورود به ماههای شعبان و رمضان تبیین کرد و تاکید کرد: برای بهرهگیری از این ماه، توصیههایی شامل دعا، روزه و توبه خالصانه ارائه و بر غنیمت شمردن این فرصتهای الهی برای تجارت آخرت است.
یلدا؛ آئینه فرهنگ ایرانی اسلامی است
حجت الاسلام بامری افزود: شب یلدا، این آئین کهن ایرانی نه صرفاً یک جشن نجومی، بلکه نمادی از پیوند، همبستگی و تجلی صلهرحم است.
خطیب نماز جمعه دلگان با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره تأثیر صلهرحم در طول عمر و روزی، بر لزوم حفظ ارتباطات واقعی و حضوری در عصر فناوری و پرهیز از تنهایی جمعی تأکید کرد.
تذکر استراتژیک نسبت به انتقال ارزشهای انقلاب به نسل جوان
وی در ادامه و با استناد به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی بیان کرد: انتقال ارزشهای انقلاب اسلامی به نسل جدید «تذکری استراتژیک» و «فراخوانی جدی» است.
حجت الاسلام بامری تأکید کرد: توجه نکردن به این هشدار، تضعیف انسجام اجتماعی و آسیبپذیری در برابر جنگ نرم دشمن را در پی دارد و نیازمند بازنگری، خلاقیت و مسئولیتپذیری بیشتر نهادهای متولی است.
