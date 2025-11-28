آیت‌الله سید حسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که با حضور پرشور اقشار مختلف مردم در مصلای اردبیل برگزار شد، با اشاره به فرمایشات اخیر رهبر معظم انقلاب، اظهار کرد: ما هزاران بار خدا را شاکریم که رهبری به ما عطا فرموده که خوب می‌داند در چه مقطعی سخن بگوید، چگونه سخن بگوید و چه مفاهیمی را به کار گیرد تا دشمن را متوجه عظمت و اقتدار ملتی با سابقه پنج‌هزارساله کند. ایران ما ریشه‌دارترین کشور دنیاست و هر درختی روی ریشه خود اوج می‌گیرد. سخنان اخیر مقام معظم رهبری همه از موضع اقتدار بود و عزت در آن موج می‌زد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تخریب گسترده جنگل‌های اطراف اردبیل توسط قاچاقچیان چوب و زغال اشاره کرد و گفت: از کوهنوردان عزیز تشکر می‌کنم که با ارسال گزارش‌های دقیق، ما را از این فاجعه آگاه کردند. بررسی‌های میدانی نشان داد که درختان جوان بسیاری بریده شده و حتی اجاق‌های زغال‌پزی در محل راه‌اندازی شده است. این یک تخلف وحشتناک است و مدیران مربوطه در این زمینه قصور کرده‌اند. از دادستانی درخواست می‌کنم سریعاً وارد عمل شده و مجرمان را دستگیر کنند.

آیت‌الله عاملی در ادامه از مردم خواست تا در حفظ جنگل‌ها مشارکت فعال داشته باشند و تأکید کرد: جنگل‌ها ثروت ملی و میراث نسل‌های آینده هستند. از بزرگان و جوانان منطقه می‌خواهم با تشکیل هسته‌های مردمی، از این ثروت عظیم حفاظت کنند. همچنین از قضات انتظار دارم با صدور احکام بازدارنده، مانع تکرار چنین جرایمی شوند.

ایشان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به اهمیت تضرع و دعا برای دفع بلا، از مردم دعوت کردند تا در مراسم نماز باران شرکت کنند و گفت: نماز باران نه تنها درخواست نزول رحمت الهی، بلکه فرصتی برای توبه و بازگشت به سوی خداست. هرکس در گناهی مداومت دارد، باید سریعاً توبه کند تا شایسته رحمت الهی شود.