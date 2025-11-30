آفاقی: مبارزه با قاچاق چوب در اردبیل شدت گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به چالشهای موجود در حوزه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از حقوق بیتالمال و جلوگیری از تخریب جنگلها را ضروری دانست و اظهار کرد: دادستانی با جدیت در موضوع ورود کرده و مبارزه با قاچاقچیان چوب در استان شدت یافته است.
وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات فنی کارآمد در پایش جنگلها و واکنش سریع در برابر اقدامات مجرمانه، افزود: بهرهگیری حداکثری از ظرفیتها و امکانات موجود برای حفاظت از جنگلها و مراتع را خواستار شد.
داستان مرکز استان اردبیل با اشاره به روند برخوردهای قضائی با عاملان قاچاق چوب بیان کرد: در هشت ماه گذشته ۱۱۹ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده و افراد متعددی بازداشت و محکوم شدهاند.
دادستان اردبیل همچنین از رصد دقیق عملکرد دستگاههای متولی خبر داد و تصریح کرد: هرگونه ترک فعل در حوزه مقابله با قاچاق چوب مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.
