  1. استانها
  2. اردبیل
۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۲

آفاقی: مبارزه با قاچاق چوب در اردبیل شدت گرفت

آفاقی: مبارزه با قاچاق چوب در اردبیل شدت گرفت

اردبیل - دادستان مرکز استان اردبیل از تشدید مبارزه با قاچاق چوب و برخورد قاطع با عوامل تخریب جنگل‌ها و مراتع استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال آفاقی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به چالش‌های موجود در حوزه حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی، صیانت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تخریب جنگل‌ها را ضروری دانست و اظهار کرد: دادستانی با جدیت در موضوع ورود کرده و مبارزه با قاچاقچیان چوب در استان شدت یافته است.

وی با تأکید بر ضرورت استفاده از تجهیزات فنی کارآمد در پایش جنگل‌ها و واکنش سریع در برابر اقدامات مجرمانه، افزود: بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌ها و امکانات موجود برای حفاظت از جنگل‌ها و مراتع را خواستار شد.

داستان مرکز استان اردبیل با اشاره به روند برخوردهای قضائی با عاملان قاچاق چوب بیان کرد: در هشت ماه گذشته ۱۱۹ فقره پرونده در این زمینه تشکیل شده و افراد متعددی بازداشت و محکوم شده‌اند.

دادستان اردبیل همچنین از رصد دقیق عملکرد دستگاه‌های متولی خبر داد و تصریح کرد: هرگونه ترک فعل در حوزه مقابله با قاچاق چوب مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

کد خبر 6672935

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها