آیت الله عاملی: حجاب مانع پیشرفت زنان نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سیدحسن عاملی، ظهر جمعه در خطبههای نمازجمعه این هفته اشاره به بیانات اخیر رهبر انقلاب، اظهار کرد: جمهوری اسلامی خط بطلانی بر این نظریه بود که حجاب مانع پیشرفت زن است و امروز شاهد حضور پررنگ زنان در عرصههای علمی و مدیریتی هستیم.
وی افزود: با بیان اینکه نگاه جنسیتی به زن او را به ابزاری برای درآمدزایی و استمناع تبدیل میکند، افزود: این نگاه موجب آلودگی جامعه، فروپاشی نهاد خانواده و آسیبهای اخلاقی فراوان میشود.
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در بخش دیگری از سخنانش به برخی مناظرههای اخیر اشاره و گفت: هرچند مناظره میتواند به روشنشدن حقایق کمک کند، اما در شرایط کنونی که دشمن به دنبال ایجاد تفرقه است، این گونه مباحث اولویت ندارد و باید مراقب وحدت ملی بود.
آیت الله عاملی در ادامه در پاسخ به شبهات درباره رابطه گناه و بلایا ادامه داد: خداوند دنیا را با یک قانون اداره نمیکند و متناسب با عملکرد انسانها، واکنش نشان میدهد؛ گاهی با سختیها بندگان را متوجه میسازد و گاهی با گشایش ظاهری، راه طغیان را بر آنان هموار میکند.
وی در پایان با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه، حمایت برخی عناصر خارجنشین از این رژیم را محکوم کرد و گفت: اسرائیل با تعیین فردی از خاندان پهلوی به عنوان رهبر اپوزیسیون، بزرگترین اشتباه را مرتکب شده است.
