نماز طلب باران در اردبیل اقامه شد

اردبیل_ آیین معنوی نماز طلب باران با حضور گسترده مردم در مصلای دارالارشاد اردبیل، به امامت آیتالله عاملی اقامه شد.
