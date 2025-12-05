نماز طلب باران در اردبیل اقامه شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، مصلای اردبیل شاهد گردهمایی باشکوه مردم باایمان و عبادتپیشگانی بود که برای درخواست فرود آمدن باران رحمت ایزدی گرد آمدند.
این آئین با قرائت فرازهایی از قرآن مجید آغاز گردید و آیتالله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، پس از بیان سفارشهای اخلاقی و تأکید بر اهمیت مناجات و طلب آمرزش، نماز استسقاء را ادا نمود.
این مراسم معنوی در شرایطی انجام پذیرفت که کمبارشی و افت ذخایر آبی، به یکی از نگرانیهای مهم استان در هفتههای اخیر تبدیل شده و مردم با اجرای چنین مراسمی، علاوه بر عمل به سیره پیامبراکرم (ص)، همراهی و همدلی خویش را در مواجهه با چالشهای آب و هوایی عیان میسازند.
