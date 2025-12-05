  1. استانها
نماز طلب باران در اردبیل اقامه شد

اردبیل- آیین معنوی نماز طلب باران با حضور گسترده مردم در مصلای دارالارشاد اردبیل به امامت آیت الله عاملی اقامه شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، مصلای اردبیل شاهد گردهمایی باشکوه مردم باایمان و عبادت‌پیشگانی بود که برای درخواست فرود آمدن باران رحمت ایزدی گرد آمدند.

این آئین با قرائت فرازهایی از قرآن مجید آغاز گردید و آیت‌الله سیدحسن عاملی، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل، پس از بیان سفارش‌های اخلاقی و تأکید بر اهمیت مناجات و طلب آمرزش، نماز استسقاء را ادا نمود.

این مراسم معنوی در شرایطی انجام پذیرفت که کم‌بارشی و افت ذخایر آبی، به یکی از نگرانی‌های مهم استان در هفته‌های اخیر تبدیل شده و مردم با اجرای چنین مراسمی، علاوه بر عمل به سیره پیامبراکرم (ص)، همراهی و همدلی خویش را در مواجهه با چالش‌های آب و هوایی عیان می‌سازند.

